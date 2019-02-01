5 ситуаций, когда водителя в дороге выручит скотч

Каждый водитель знает, что лишние килограммы в багажнике возбуждают в его «ласточке» повышенный аппетит. Поэтому в машине всегда должно быть самое необходимое, а от ненужного барахла необходимо безжалостно избавляться. Главное, ни в коем случае не выбрасывать из багажника рулон обычного широкого одностороннего скотча — этот легкий предмет занимает мало места, а в дороге поможет — пусть и временно — решить массу проблем.
Казалось бы, зачем такому серьезному и сложному техническому средству, как автомобиль, может понадобиться простая упаковочная клейкая лента? Не спешите делать выводы, ведь бывают ситуации, когда без этой мелочи обойтись просто невозможно.
Сколы на стекле
В дороге случается всякое, но одна из самых распространенных неприятностей — сколы или трещины на лобовом стекле, которые остаются от больших и малых камешков. Чем быстрее вы заклеите такие «раны» скотчем, тем меньше туда попадет пыли и грязи. В автосревисе повреждения засверлят и обработают специальным прозрачным силиконом, а если в сколе или трещине не будет загрязнений, то следы от них останутся менее заметными.
Вместо стекла
Частично разбитую фару или фонарь лучше также аккуратно заклеить прозрачным скотчем. Опять же, чем меньше грязи попадет вовнутрь оптики, тем легче будут последствия. Иногда это позволит решить проблему малой кровью и дело ограничится заменой стекла, а не фары целиком. Кроме того, обычно скотчем временно заклеивают проем бокового окна, в котором частично разбито стекло.
Чистка тканевой обивки
Намотав скотч на ладонь клейкой стороной наружу, вы получите шанс быстро и эффективно отчистить тканевую обивку в салоне вашего автомобиля. Пыль, крошки, катышки, песок и прочая грязь легко налипнет на ленту, оставив поверхность чистой. Причем такой способ уборки позволяет добраться в самые труднодоступные места — например, в щели между спинкой и сиденьем кресел.
Представьте ситуацию, что на парковке кто-то снес боковое зеркало вашего автомобиля. Юридический вопрос с другим участником ДТП вы решили, осталось добраться до автосервиса, чтобы устранить возникшее повреждение, а по оживленному городу в таком состоянии передвигаться опасно. Вас выручит рулон скотча, с помощью которого можно временно закрепить корпус бокового зеркала. В самых крайних случаях таким же образом можно на короткий срок приладить к своему месту любую пластиковую деталь в машине — главное, потом об этом не забыть.
Трещина в резиновом патрубке
Конечно, чтобы эффективно заклеить трещину на резиновом патрубке, особенно если речь идет о системе охлаждения, магистраль которой сильно нагревается, потребуется определенное мастерство и много скотча. Но если вы оказались на пустынной трассе один на один с автомобилем, в котором лопнул резиновый шланг, это будет хорошим способом временно решить проблему и добраться до ближайшего автосервиса или магазина запчастей. Если даже с помощью скотча полностью устранить течь не удастся, то хотя бы частично — наверняка получится.