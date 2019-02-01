5 ситуаций, когда водителя в дороге выручит скотч

Казалось бы, зачем такому серьезному и сложному техническому средству, как автомобиль, может понадобиться простая упаковочная клейкая лента? Не спешите делать выводы, ведь бывают ситуации, когда без этой мелочи обойтись просто невозможно.

Сколы на стекле

В дороге случается всякое, но одна из самых распространенных неприятностей — сколы или трещины на лобовом стекле, которые остаются от больших и малых камешков. Чем быстрее вы заклеите такие «раны» скотчем, тем меньше туда попадет пыли и грязи. В автосревисе повреждения засверлят и обработают специальным прозрачным силиконом, а если в сколе или трещине не будет загрязнений, то следы от них останутся менее заметными.