3 народных способа быстро и без последствий удалить следы птичьего помета с кузова авто

Фото: Кирилл Искольдский
Весна не за горами, из-под снега начнут появляться не только подснежники, но и экскременты животных. Дошел до своей машины — считай, преодолел минное поле. Но куда хуже обстоят дела с самой машиной — пернатые заготовили для нее целую россыпь метательных бомб. Как уберечь кузов от урона, который способен нанести птичий помет?
Лика Затворная

Поговорка «к деньгам» в случае с автомобилем, украшенным птичьим пометом, может и сработает, но только после того, как мочевая кислота, содержащаяся в экскрементах, разъест лакокрасочное покрытие кузова. Особенно это касается машин, которые уже имеют очаги коррозии — реакция последует незамедлительно. А если «железный конь» отдыхает на солнышке — пиши пропало.

Что сделать, дабы сохранить ЛКП, не прибегая к услугам автомоечных комплексов и помощи химических препаратов? Еще наши деды применяли народные методы, эффективно и без последствий удаляющие «небесные подарки» с кузова авто.

СОДА

От чего только не помогает сода! Вот и в борьбе с пятнами помета она придется весьма кстати. Ее нужно смешать с водой до получения однородной густой массы, а потом пропитать эту кашку ватой и приложить к испачканному участку. Через несколько минут от загрязнения не останется и следа. Главное — не тереть ватой по кузову, так как сода может его поцарапать.

Фото: Геннадий Черкасов

БИНТ

Казалось бы, чем может помочь обычная марля? А между тем, она неплохо уничтожает злокозненные серые следы. Бинт следует обильно смочить водой до размякшего состояния, а потом приложить к поврежденному месту на ЛКП. Если помет еще полностью не въелся, марля впитает его в себя.

SPRITE

Да, не только «Спрайт», но и «Кока-Кола» отлично справляются с пятнами. Тряпочку — желательно из фиброматериала, чтобы избежать царапин — необходимо смочить газированным напитком, приложить к заляпанной поверхности и чуточку подержать. А затем элементарно протереть легкими движениями. Загрязнения — как не бывало.

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8 февраля 2019
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