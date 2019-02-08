3 народных способа быстро и без последствий удалить следы птичьего помета с кузова авто

Поговорка «к деньгам» в случае с автомобилем, украшенным птичьим пометом, может и сработает, но только после того, как мочевая кислота, содержащаяся в экскрементах, разъест лакокрасочное покрытие кузова. Особенно это касается машин, которые уже имеют очаги коррозии — реакция последует незамедлительно. А если «железный конь» отдыхает на солнышке — пиши пропало.

Что сделать, дабы сохранить ЛКП, не прибегая к услугам автомоечных комплексов и помощи химических препаратов? Еще наши деды применяли народные методы, эффективно и без последствий удаляющие «небесные подарки» с кузова авто.

СОДА

От чего только не помогает сода! Вот и в борьбе с пятнами помета она придется весьма кстати. Ее нужно смешать с водой до получения однородной густой массы, а потом пропитать эту кашку ватой и приложить к испачканному участку. Через несколько минут от загрязнения не останется и следа. Главное — не тереть ватой по кузову, так как сода может его поцарапать.