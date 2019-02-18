Шквальный рост цен на новые авто продолжается

Подавляющее большинство автостроителей обновили прейскуранты сразу на всю продуктовую линейку. Среди них Toyota, увеличившая стоимость автомобилей на 22 000—177 000 рублей, в зависимости от модели и комплектации, и KIA, на чьи авто прайсы рванули на 15 000—155 000 «деревянных».

Кроме того, ценники на все свои модели переписала Skoda (от 11 000 до 103 000 рублей), Lifan (+30 000 ₽), Porsche (плюс 186 000 — 648 000), Datsun (от 9000 до 16 000), Cadillac (от 60 000 до 300 000 «целковых»), Subaru и некоторые другие.

Стоит сказать, что шесть брендов все же нашли возможность смягчить жесткий ценовой скачок: накрутили ценники на большинство своих авто, но при этом снизили стоимость некоторых моделей или отдельных комплектаций. Так поступили российские офисы компаний Audi, FIAT, Nissan, Infiniti, Isuzu и Chery.

Кстати, по сообщению агентства «Автостат», одна из марок пошла против течения и вместо того, чтобы поднять цены до небес, нашла возможность их уменьшить: кроссовер Changan CS35 подешевел сразу 120 000 рублей. Правда, ребятам из Поднебесной это не сильно помогло: в январе компания реализовала всего 26 машин, снизив показатель на 65% по сравнению с продажами годичной давности.