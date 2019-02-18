Шквальный рост цен на новые авто продолжается

Фото: Toyota
Скачок НДС с 18% до 20% не остался без ответа на российском авторынке. За последние 30 дней ценники на свою продукцию поменяли сразу 36 брендов. И это только те, кто не отреагировал на рост налога молниеносно: часть производителей подняли прайсы сразу после Нового года.
Светлана Ермолаева

Подавляющее большинство автостроителей обновили прейскуранты сразу на всю продуктовую линейку. Среди них Toyota, увеличившая стоимость автомобилей на 22 000—177 000 рублей, в зависимости от модели и комплектации, и KIA, на чьи авто прайсы рванули на 15 000—155 000 «деревянных».

Кроме того, ценники на все свои модели переписала Skoda (от 11 000 до 103 000 рублей), Lifan (+30 000 ₽), Porsche (плюс 186 000 — 648 000), Datsun (от 9000 до 16 000), Cadillac (от 60 000 до 300 000 «целковых»), Subaru и некоторые другие.

Стоит сказать, что шесть брендов все же нашли возможность смягчить жесткий ценовой скачок: накрутили ценники на большинство своих авто, но при этом снизили стоимость некоторых моделей или отдельных комплектаций. Так поступили российские офисы компаний Audi, FIAT, Nissan, Infiniti, Isuzu и Chery.

Кстати, по сообщению агентства «Автостат», одна из марок пошла против течения и вместо того, чтобы поднять цены до небес, нашла возможность их уменьшить: кроссовер Changan CS35 подешевел сразу 120 000 рублей. Правда, ребятам из Поднебесной это не сильно помогло: в январе компания реализовала всего 26 машин, снизив показатель на 65% по сравнению с продажами годичной давности.

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18 февраля 2019
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