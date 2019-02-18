Скрытые функции автомобиля, о которых никогда не рассказывают дилеры

Некоторые элементы дополнительного оборудования доступны только в богатых комплектациях, некоторые — на других рынках. Фактор «подключения за мзду» тоже откидывать не стоит — на безрыбье и рак — рыба. О том, какие функции можно настроить в своем авто — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Унификация — вот самый главный термин в современном автомобилестроении. Чем меньше уникальных деталей, тем ниже себестоимость автомобиля. Следовательно, тем он доступнее для покупателя. Оснащать массовые модели уникальными блоками и специальными системами — неоправданно дорого.
Поэтому производители часто идут на то, что делают автомобили одной модели очень похожими технически, а для разделения по комплектациям используют программное обеспечение и минимальный набор дополнительных клавиш. Заметившие этот аспект автомобильного бизнеса, полезли разбираться в начинке более дорогих модификаций…и обнаружили у себя все те же блоки, только работающие «в пол силы».
Круиз-контроль
Возможность иногда отпускать педаль газа, которая особенно приятна на длинных расстояниях, есть далеко не у всех автомобилей: во многих «бюджетниках» эта опция до сих пор появляется только в богатых комплектациях. А ведь подключить ее можно даже на стартовой, самой дешевой версии! Для этого потребуется лишь специальное оборудование и блок клавиш, который устанавливается на руль для управления системой.
Вся операция, включая покупку необходимых запчастей — тех самых кнопок — обойдется не более чем в 3 000 рублей, а если поискать необходимые элементы на разборке и найти частного «умельца» — еще дешевле. Ведь самое дорогое — электронный блок управления — есть: круиз-контроль «зашит» в ЭБУ двигателя, который есть сегодня даже на самой скромной легковушке.
Научить двери открываться и закрывать в нужном порядке — только водительская или все сразу — можно в любом автомобиле. На американском рынке принято, что клавиша на ключе открывает одну водительскую дверь, а чтобы открыть все четыре, потребуется двойное нажатие. Для активации этой функции нужно лишь подключить к системе автомобиля специальное оборудование, которое уже много лет не является в России редкостью. Ваша модель авто продается в США? Посмотрите, какие функции есть у нее в Штатах и просто настройте их у себя.
Например, многим понравится автоматическая активация центрального замка, который закроет все двери, когда скорость авто достигнет 20 км/ч. Можно даже настроить систему, что центральный замок «задвинет щеколду» уже в тот момент, когда селектор коробки передач окажется в положении Drive! Открыть двери на ходу не получится, а выйти из машины можно будет лишь во время полной остановки и перевода коробки передач в положение «P». То есть на парковке.
Еще одной популярной в Северной Америка настройкой является открытие всех окон автомобиля разом — так авто быстрее охлаждается, если постояло на полуденном солнце. В России такая опция редкость, как и ее «обратная сторона»: закрыв двери с помощью штатной сигнализации, можно не проверять окна, ведь система автоматически поднимет стекла. Естественно, это доступно только у автомобилей с электрическими стеклоподъемниками.
Комфорт и свет
Кстати, процесс «уборки» лобового стекла тоже можно настраивать на свой вкус! Оказывается, что современные автомобили знают такую последовательность, как «комфортный омыватель» и «комфортный дворник»! Можно настроить мойку лобового таким образом, что стелоочистители будут проходить один или три раза по стеклу после каждой капли омывающей жидкости, а можно и вообще отключить этот «ритуал» — брызги омывайки не вызовут работы щеток!
Все дело в настройках: такие опции чаще всего доступны в бортовом компьютере и для их активации специалист не требуется. Достаточно будет 10 минут свободного времени и горстки терпения.
Также можно сказать и про настройки фар: популярная опция «дорожка к дому» и «приветственный свет» настраиваются на множестве автомобилей. Чтобы автомобиль провожал и встречал водителя фарами, нужно лишь «залезть в настройки» и «проставить галочки» во вкладке.
А вот для настройки автоматического включения ближнего света или дневных ходовых огней потребуется специальное оборудование и профессионал: опционально при повороте ключа в замке зажигания ближний свет и/или ДХО включаются почти на всех автомобилях — это требование, например, европейских рынков. В России же эта функция чаще всего выключена. Чтобы ее активировать, нужно внести изменения в настройки блока управления светом.
Получить весь комплекс удовольствий от свежеиспеченного авто, будь он новый или подержанный, можно лишь полностью разобравшись в возможностях машины. Многочисленные форумы и чаты поклонников той или иной модели пестрят различными находками и скрытыми опциями — разобравшись, можно значительно увеличить функционал авто. Вдвойне лестно будет сделать это самостоятельно, ведь каждая вновь открытая опция представляет собой небольшой, но приятный бонус.