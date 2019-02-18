Скрытые функции автомобиля, о которых никогда не рассказывают дилеры

Унификация — вот самый главный термин в современном автомобилестроении. Чем меньше уникальных деталей, тем ниже себестоимость автомобиля. Следовательно, тем он доступнее для покупателя. Оснащать массовые модели уникальными блоками и специальными системами — неоправданно дорого.

Поэтому производители часто идут на то, что делают автомобили одной модели очень похожими технически, а для разделения по комплектациям используют программное обеспечение и минимальный набор дополнительных клавиш. Заметившие этот аспект автомобильного бизнеса, полезли разбираться в начинке более дорогих модификаций…и обнаружили у себя все те же блоки, только работающие «в пол силы».