Прощай, «Ховер»: Haval свернул выпуск внедорожника H5

Тогда, в 2014-м, «Ховеру» пришлось уйти из-за разногласий импортера, компании «Ирито», и китайской стороны. По слухам, из-за резкого роста курсов валют стоимость внедорожника перевалила за 1 000 000 рублей, и представители «Ирито» потребовали скидок на машинокомплекты, приходившие из Поднебесной. Китайцы не просто не захотели давать скидки, но и открыли российское представительство — оно начало продвигать марку Haval.

В 2017-м на заводе «Ставрополь Авто» силами фирмы «Чайна Автомаркет» стартовал выпуск модели DW Hower — того же самого «Ховера», но под новым именем. Сборочная площадка проработала лишь чуть дольше года… Всего удалось сделать примерно 2200 машин, изготовленных по полному циклу.

Попытка номер три датирована весной прошлого года. На этот раз возвращением «Ховера» занялась сама компания Great Wall, а публике заслуженный «рамник» презентовали как Haval H5. Правда, триумфа не случилось: в прошлом году эту модель выбрали лишь 2,4 тысячи россиян.

И вот, как сообщает ресурс «Китайские-автомобили.рф», выпуск Haval H5 полностью свернут. Между тем, на официальном сайте «Хавейла» полноприводник продолжает значиться по цене от 1 429 000 ₽ — на дилерских складах сейчас стоят около двухсот экземпляров. Как говорится, спешите успеть.

Между тем, совсем скоро Haval презентует россиянам новый кроссовер Jolion (китайцы считают, что правильная транскрипция — «Джолион»). Выпуском новинки займется вышеупомянутый завод под Тулой, где для этого уже налажены все процессы. Продажи «паркетника» стартуют до конца весны.