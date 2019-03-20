5 самых дешевых новых универсалов, продающихся в России

Как известно, спрос рождает предложения, и мировые автопроизводители не торопятся предлагать нам модели в кузове универсал. Впрочем, в любом случае у нас их достаточно для того, чтобы выделить пять вариантов с самым низким ценником.

В нашем рейтинге оказались три машины родного АВТОВАЗа, один популярный «американец» и один не менее востребованный «кореец».