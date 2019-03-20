5 самых дешевых новых универсалов, продающихся в России

Автомобили с большим багажником, которые в простонародье называют «сараи», незаслуженно обделены вниманием российского покупателя. Увы, вместо них наш брат предпочитает высокие кроссоверы, хотя в последнее время спрос на универсалы стал расти. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты «сараев» на официальном российском рынке.
Как известно, спрос рождает предложения, и мировые автопроизводители не торопятся предлагать нам модели в кузове универсал. Впрочем, в любом случае у нас их достаточно для того, чтобы выделить пять вариантов с самым низким ценником.
В нашем рейтинге оказались три машины родного АВТОВАЗа, один популярный «американец» и один не менее востребованный «кореец».
LADA Granta универсал
Тольяттинская малолитражка, похорошевшая после недавнего рестайлинга, предлагается по действительно смешной минимальной цене — 461 900 рублей, а с учетом действующих акций она доступна и вовсе за 397 710 целковых.
Именно столько стоит комплектация Standart с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Конечно, за такие деньги вы получите «голую» машину с одной подушкой безопасности, ABS, розеткой и полноразмерным запасным колесом. Объем багажника «Гранты» составляет 355/670 л.
Производитель позиционирует пассажирскую версию LADA Largus, как универсал, хотя автомобиль подозрительно напоминает «каблучок». Как бы там ни было, эта модель обладает самым внушительным максимальным размером багажника в нашем рейтинге — 560/2350 л. При этом LADA Largus обойдется минимум в 590 900, а с учетом текущих акций — за 495 810 рублей.
Речь идет о все той же спартанской комплектации Standart с аналогичным тандемом 1,6-литрового мотора мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой «механики». Приподнятый Largus Cross в минимальной версии Luxe со 106-сильной «четверкой» оценен в 740 900, а с учетом спецпредложений — в 630 810 рублей.
LADA Vesta SW
Еще один тольяттинский универсал LADA Vesta SW предлагается минимум за 676 900 «деревянных» (с бонусами — 573 210 рублей). Стандартная версия Classic/Start, оснащенная 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой», доступна с кондиционером, обогревом передних сидений, электрическими стеклоподъемниками и прочими радости жизни.
Объем багажника составляет 480/825 л. Внедорожный вариант Vesta SW Cross в версии Comfort продается за 779 900 рублей (с бонусами — 665 910).
Американский «сарай» с багажником объемом 476/1502 л на российском рынке доступен минимум за 1 023 000 целковых. Речь идет о версии Trend со 105-сильным мотором объемом 1,5 л, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Аналогичный вариант с шестидиапазонным «автоматом» обойдется на 50 000 рублей дороже. За эти деньги доступны кондиционер, передние электростеклоподъемники и датчик давления в шинах, но в то же время отсутствует подогрев сидений.
KIA Ceed SW
Новый корейский универсал KIA Ceed SW прошлого года выпуска в базовой комплектации можно заказать с учетом специальных акций за 1 029 900 рублей. Свежие экземпляры, собранные в 2019-ом, обойдутся минимум в 1 059 900.
За эти деньги вы получите машину с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Объем багажного отделения «корейца» впечатляет — 625/1694 л. В список оснащения этой версии входит кондиционер и электрические стеклоподъемники, но обогрев сидений также отсутствует.