Как не получить кучу штрафов за езду по «вафельнице»

В марте 2019-го столичные власти объявили, что начинают рассылать штрафы за нарушение пункта ПДД, запрещающего выезд на перекресток, когда за ним образовался затор. А задолго до этого на асфальте на пересечениях многих городских улиц появилась желтая клетчатая разметка, обозначающая границы перекрестка.

Сейчас в Москве есть 103 таких места, однако реальные штрафы приходят автомобилистам пока лишь с одного из них — с пересечения Садового кольца и Орликова переулка. Столичный ЦОДД обещает, что уже в первой половине 2019 года штрафные протоколы пойдут с почти 40 размалеванных «под вафлю» перекрестков.

Как же избежать проблем с Административным кодексом, оказавшись в подобном месте? Напомним, что за остановку на «вафле» по статье 12.13 КоАП положен 1000-рублевый штраф.