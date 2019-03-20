Как не получить кучу штрафов за езду по «вафельнице»

danilovskiy.ru
Вафельная разметка на перекрестках российских мегаполисов начала появляться в 2018-м году. Если под колесами вашего авто асфальт, разрисованный в желтую клетку — скорее всего на вас смотрят объективы камер, штрафующих за остановку
Максим Строкер

В марте 2019-го столичные власти объявили, что начинают рассылать штрафы за нарушение пункта ПДД, запрещающего выезд на перекресток, когда за ним образовался затор. А задолго до этого на асфальте на пересечениях многих городских улиц появилась желтая клетчатая разметка, обозначающая границы перекрестка.

Сейчас в Москве есть 103 таких места, однако реальные штрафы приходят автомобилистам пока лишь с одного из них — с пересечения Садового кольца и Орликова переулка. Столичный ЦОДД обещает, что уже в первой половине 2019 года штрафные протоколы пойдут с почти 40 размалеванных «под вафлю» перекрестков.

Как же избежать проблем с Административным кодексом, оказавшись в подобном месте? Напомним, что за остановку на «вафле» по статье 12.13 КоАП положен 1000-рублевый штраф.

Рецепт, по сути один: следить за тем, что происходит не только перед самым капотом машины, но и смотреть на несколько сотен метров вперед. Если впереди явно просматривается затор, а «твой» зеленый свет горит уже давно и явно скоро выключится, лучше остаться перед стоп-линией в ожидании следующего разрешающего сигнала светофора.

Ведь никто не гарантирует, что дорожное затруднение рассосется и ты проедешь вперед раньше, чем истечет 5-секундная «фора», по истечении которой владелец машины, оставшейся на «вафле» после переключения «зеленого» на «красный», получит 1000-рублевое постановление.

Заметим, что поставить свою машину в какую-то позицию, в которой камерам не будут видны ее госномера, практически нее возможно — слишком их много в таких местах. На перекрестке Садового и Орликова, например, «секут вафельницу» сразу 6 камер. Прочие «клетчатые перекрестки» оснастят аналогичным образом.

Проблемы с видеофиксацией могут возникнуть у тех водителей, кто на таком пересечении хочет повернуть налево. Чтобы это сделать, ПДД требуют от них уступить всему встречному потоку.

А потом еще и «проскакунам на желто-красный». На это никаких 5 «нештрафуемых» секунд не хватит и штраф практически гарантирован. Избежать его можно всего парой способов.

Прежде всего, можно попытаться так построить маршрут поездки, чтобы исключить необходимость поворота на «вафельном» перекрестке. А когда этого никак невозможно избежать, остается одно: при повороте налево нарушать ПДД и пытаться нагло прорваться поперек встречного потока — авось там машины затормозят. Главное — помнить, что в случае ДТП виновным в нем однозначно признают вас.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП
20 марта 2019
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