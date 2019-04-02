Что значит «разворот от бордюра до бордюра» и «разворот от стены до стены»

Как показывает практика, параметр автомобиля, который профессионалы называют «диаметр разворота», для водителя зачастую оказывается гораздо более актуальным, чем, например, цвет кузова. Хотя подавляющее большинство автовладельцев так не считают, но все-таки готовы согласиться с этим только в определенных случаях.

Например, когда для разворота под стрелку им не хватает ширины дороги, и приходится сдавать назад, задерживая при плотном потоке движение других машин. А ведь нередко подобные дополнительные маневры могут создать аварийную ситуацию.

Если руль повернуть до упора и развернуться на 180 градусов, то расстояние от центра разворота до траектории, пройденной автомобилем, будет считаться «радиусом разворота». Чем меньше этот показатель, тем машина маневреннее и в ограниченном пространстве на ней легче парковаться.

Измеряется радиус двумя способами: «от бордюра до бордюра» и «от стены до стены». Между ними есть существенная разница, и при покупке автомобиля следует знать, какой из них указан в характеристиках.