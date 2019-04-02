Что значит «разворот от бордюра до бордюра» и «разворот от стены до стены»

Не секрет, что при развороте одной машине хватит ширины дороги, а другая, стартовав с того же места, упрется в бордюр. Конечно, у компактного авто шансов для успешного маневра больше, но одними только габаритами кузова тут дело тут не ограничивается. Радиус разворота машины зависит и от угла поворота передних колес.
Как показывает практика, параметр автомобиля, который профессионалы называют «диаметр разворота», для водителя зачастую оказывается гораздо более актуальным, чем, например, цвет кузова. Хотя подавляющее большинство автовладельцев так не считают, но все-таки готовы согласиться с этим только в определенных случаях.
Например, когда для разворота под стрелку им не хватает ширины дороги, и приходится сдавать назад, задерживая при плотном потоке движение других машин. А ведь нередко подобные дополнительные маневры могут создать аварийную ситуацию.
Если руль повернуть до упора и развернуться на 180 градусов, то расстояние от центра разворота до траектории, пройденной автомобилем, будет считаться «радиусом разворота». Чем меньше этот показатель, тем машина маневреннее и в ограниченном пространстве на ней легче парковаться.
Измеряется радиус двумя способами: «от бордюра до бордюра» и «от стены до стены». Между ними есть существенная разница, и при покупке автомобиля следует знать, какой из них указан в характеристиках.
Дуга «от бордюра до бордюра» вычисляется по наружному колесу. Речь идет о расстоянии между точками его старта и финиша, поделенном пополам.
То есть подобный способ измерения актуален на дороге с обочиной или низким бордюром, но он исключает возможность аналогичного маневра на улице той же ширины, ограниченной домами, стенами или высоким бордюром. В этом случае машина упрется в препятствие по одной простой причине — у любого кузова имеется передний свес, который представляет собой расстояние от оси передних колес до края переднего обвеса. Благодаря этому радиус разворота увеличивается.
Чтобы при развороте «от стены до стены» учитывать особенности конструкции автомобильного кузова, траекторию маневра необходимо измерять уже не по переднему наружному колесу, а по внешнему углу бампера. Производители в своих характеристиках обычно указывают минимальный и максимальный радиус (или диаметр) разворота, что соотвестввует «народным» понятиям «от бордюра до бордюра» и «от стены до стены».