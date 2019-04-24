По какой полосе выгоднее всего проезжать перекресток с круговым движением

Итак, нам нужно проехать многополосный перекресток с круговым движением. На первый взгляд все просто: дожидаемся, пропуская уже оказавшиеся на нем машины, и въезжаем туда сами. Тут возникает вопрос: какую именно полосу движения следует занять?

Если нужно покинуть «круг» уже на следующем съезде все понятно — по крайней правой полосе доезжаем до него и уходим вправо. А если нам нужен второй или третий съезд, в какую полосу лучше встать для движения по кругу?

С точки зрения кратчайшей траектории, наш выбор — крайняя левая полоса. Так мы быстрее всего пересечем перекресток. Однако этот метод работает лишь когда на круговом движении мало или вовсе нет машин. Тут — да: шустро пересекли справа налево все полосы сразу после выезда на «круг», а затем не менее дерзко скользим слева направо — перед самым своим съездом с перекрестка.

При плотном движении подобный маневр будет изрядно затруднен. Хотя бы потому, что перестроиться в левый ряд «круга» будет сравнительно просто. А вот вернуться обратно в правый, когда нужно будет готовиться покинуть перекресток, возможно будет гораздо сложнее.