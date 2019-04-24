По какой полосе выгоднее всего проезжать перекресток с круговым движением

Перекресток с круговым движением, с одной стороны, штука простая и понятная. Однако далеко не всякий водитель представляет как именно лучше всего его преодолевать.
Максим Строкер

Итак, нам нужно проехать многополосный перекресток с круговым движением. На первый взгляд все просто: дожидаемся, пропуская уже оказавшиеся на нем машины, и въезжаем туда сами. Тут возникает вопрос: какую именно полосу движения следует занять?

Если нужно покинуть «круг» уже на следующем съезде все понятно — по крайней правой полосе доезжаем до него и уходим вправо. А если нам нужен второй или третий съезд, в какую полосу лучше встать для движения по кругу?

С точки зрения кратчайшей траектории, наш выбор — крайняя левая полоса. Так мы быстрее всего пересечем перекресток. Однако этот метод работает лишь когда на круговом движении мало или вовсе нет машин. Тут — да: шустро пересекли справа налево все полосы сразу после выезда на «круг», а затем не менее дерзко скользим слева направо — перед самым своим съездом с перекрестка.

При плотном движении подобный маневр будет изрядно затруднен. Хотя бы потому, что перестроиться в левый ряд «круга» будет сравнительно просто. А вот вернуться обратно в правый, когда нужно будет готовиться покинуть перекресток, возможно будет гораздо сложнее.

Дело в том, что при перестроении в правый ряд ПДД требуют от водителя уступить всем машинам, которые там едут.

На практике авто, желающее съехать с кругового из крайнего левого ряда часто вынуждено практически совсем остановиться фактически блокируя движение и протискиваться вправо, мешая едущим там авто. Или же его водителю приходится нагло «подрезать» машины из правых рядов. На самом деле это достаточно рисковано.

Поскольку в случае ДТП в такой ситуации виновным признают того, кто лез вправо. И увильнуть от ответсвенности вряд ли удастся — благодаря почти поголовному оснащению машин в России видеорегистраторами.

Поэтому при плотном движении на «кругу» чаще всего самым выгодным для проезда рядом оказывается крайний правый — даже если требуется покинуть перекресток не на первом же, а на втором или третьем съезде. «Праворяднику» для этого не нужно никого пропускать.

На кругуовом перекрестке он, по сути, самая привелегированная персона: ему обязаны уступать и въезжающие на круговое движение, и желающие съехать с него из всех левых рядов. Единственная неприятность: относительно высокий риск попасть в аварию — столкнуться с «подрезальщиком» из левых рядов.

видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, авария, ДТП
24 апреля 2019
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