Сколько требуется времени, чтобы накопить на самый бюджетный внедорожник в России

За пример взяли LADA 4x4 в базовой комплектации. Его покупка обойдется в 518 900 рублей без учета каких-либо скидок. А средним покупателем определили россиянина с самой распространенной зарплатой на сегодняшний день — 23 500 «деревянных».

После нехитрых расчетов специалисты выяснили: накопить на самый простенький внедорожник производства Волжского автозавода удастся чуть менее, чем за два года, а точнее, за 22 месяца.