Сколько требуется времени, чтобы накопить на самый бюджетный внедорожник в России

Неплохо было бы купить новый внедорожник без всяких кредитов и кругленьких сумм, взятых в долг у друзей и родственников. Аналитики подсчитали, сколько понадобиться времени, чтобы накопить россиянину с наиболее распространенной зарплатой на самый бюджетный «вездеход».
За пример взяли LADA 4x4 в базовой комплектации. Его покупка обойдется в 518 900 рублей без учета каких-либо скидок. А средним покупателем определили россиянина с самой распространенной зарплатой на сегодняшний день — 23 500 «деревянных».
После нехитрых расчетов специалисты выяснили: накопить на самый простенький внедорожник производства Волжского автозавода удастся чуть менее, чем за два года, а точнее, за 22 месяца.
Стоит отметить, что аналитики агентства «Автостат» не стали учитывать элементарные вещи. Например, что в процессе накопления человек тратится на еду и квартплату: чтобы успеть за два года, нужно откладывать все заработанное на авто. Еще стоит понимать, что за то время, пока копилка наполнится, полноприводная «Лада» успеет подорожать минимум на несколько десятков тысяч.
Кстати, на днях показали оригинальную LADA «Сталкер», собранную на агрегатах 4x4, но с внешностью, наводящей на мысли о немецком «Гелике». Авто выпустят тиражом всего в 150 экземпляров. Модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и весьма внушительный ценник в 1 200 000 рублей. Сколько понадобиться времени нашим соотечественникам, чтобы накопить на это чудо техники, лучше даже не задумываться.