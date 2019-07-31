Пять вещей, которые никогда не стоит делать со своей машиной

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Несмотря на то, что современные автомобили становятся все совершенней, комфортабельней и роскошней, они также становятся и более чувствительными к некоторым вещам, которые, например, могли бы без ущерба для своего технического состояния стерпеть еще лет 20 назад. Двигатель, трансмиссия, салонные системы — все завязано на многочисленных датчиках и электронике, которая, в свою очередь, также весьма уязвима.
Лика Затворная

То же касается всевозможных жидкостей, которые мы льем в наши машины. Все они совершенствуются вместе с транспортными средствами и имеют жесткие нормы соответствия, рекомендованные автопроизводителями. Поэтому в современных автомобилях сегодня полно различных табу, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. О пяти важнейших из них напоминает портал «АвтоВзгляд».

Неправильный антифриз

К сожалению, многие водители не догадываются, что используя неподходящую охлаждающую жидкость или смешивая ее с другой жидкостью, они тем самым могут спровоцировать преждевременный износ помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Все дело в том, что ингибиторы коррозии разрабатываются при учете материалов, которые автостроитель использует в производстве системы охлаждения. То есть ингибиторы должны быть не агрессивными к пластику, резине и даже металлу, из которого сделан двигатель и радиатор.

Если же вы смешиваете охлаждающие жидкости, то ингибиторы коррозии одной могут снизить эффективность ингибиторов той, что залита в ваше авто. В свою очередь, это может повлечь выход из строя пластиковых и резиновых уплотнителей и прокладок, образование накипи и налета в радиаторе, да и охлаждающая способность такого коктейля остается под вопросом.

Фото gloveboxdirect.com

Конечно, произойдет это не сразу. Но если ни с того, ни с сего ваши патрубки «засопливили» или двигатель начал греться, причиной тому могла быть ваша беспечность и нежелание ознакомиться с рекомендациями производителя.

Если не можете подобрать жидкость сами, то лучше обратиться к дилеру, но ни в коем случае не покупать универсальных антифризов в незнакомых магазинах автозапчастей, даже если они предлагают безымянную продукцию дешевле оригинала на 300—600 рублей.

Печальная путаница

Как бы ни смешно звучало, но довольно часто автолюбители, да и сервисмены путают бачки жидкости для гидроусилителя руля и тормозной жидкости. В результате в тормозной системе оказывается смазывающая жидкость от ГУР, а в гидроусилителе — тормозная жидкость, не имеющая смазывающих свойств. В итоге, владелец попадает на дорогостоящий ремонт.

Дело в том, что жидкость гидроусилителя уплотняется и забивает тормозную систему, как тромбы в кровеносной системе человека, ведя к полному ее отказу.

Фото mynrma.com

Поэтому последствия такой беспечности могут быть куда более печальными, нежели стоимость ремонта, который, кстати, потребует промывки системы, замены главного цилиндра, суппортов, тормозных цилиндров, дозирующего клапана, а то и вовсе дорогостоящей системы ABS. Если залить «тормозуху» в ГУР, то последствия так же предсказуемы — полная замена агрегата.

Одним словом, при самостоятельном обслуживании автомобиля, всегда обращайте внимание на то, что написано на емкостях в подкапотном пространстве и на бутылке, которая у вас в руках.

Скачок напряжения

Сложная электроника в современных автомобилях весьма чувствительна к перепадам напряжения. Но многие водители для проверки работоспособности генератора до сих пор используют дедовский метод — отключение клемм от аккумулятора. Заглохла — значит, не работает генератор, нет — ищем причину дальше. С современными автомобилями этот метод не работает. К тому же может привести к выходу из строя бортовых систем и компьютера.

Ведь при отсоединении клеммы в электрической цепи возникает сильный скачок напряжения — 25—255 Вольт в течение каких-то 40 мс после отключения. В старых моделях АВТОВАЗа этот скачок вряд ли на что-то повлияет, но в современных иномарках его будет достаточно, чтобы вывести из строя бортовой компьютер и дорогостоящую электронику. Поэтому, если не уверены, то, при проверке генератора на неисправность, используйте вольтметр или обратитесь к сертифицированному специалисту.

Фото no.co

Запас карман не тянет

Теперь о топливе. Следите, чтобы его запас всегда был на уровне не менее четверти бака. Это важно потому, что топливный насос в большинстве современных автомобилей находится именно в топливном баке для того, чтобы насос естественным образом охлаждался. И любители кататься с пустым баком рискуют перегреть узел и лишиться его, а заодно и некоторой суммы из своего кошелька.

Ко всему прочему, в пустом баке насосу проще нахвататься грязного осадка со дна, что, в свою очередь, повлечет его ранний износ. Если ситуация такова, что заправится негде, то страшного ничего не произойдет. Но если ездить с пустым баком постоянно, то рано или поздно вы добьете топливный насос вашего автомобиля.

Фото spotdem.com

Следите за приборами

И всегда обращайте внимание на горящие пиктограммы на приборной панели. Особенно, если ранее не видели их. Например, когда в двигателе низкий уровень масла или его налили с избытком, загорается пиктограмма масленки. Она же горит, когда неисправен масляный насос и давление масла критически низкое. Масленка загорается также при засорении канала, которое может вызвать масленое голодание двигателя и при утечке масла. В любом из этих случаев рекомендуется немедленно остановиться и заглушить мотор.

Далее нужно открыть капот и проверить щупом уровень масла. Если его недостаточно, то нужно просто долить до требуемого уровня. Но ни в коем случае не переливать. Потому что и нехватка, и избыток смазки вредны для двигателя и могут привести к его разрушению. Если вы не возите с собой небольшой запас моторного масла, то не стоит испытывать судьбу и пытаться доехать до ближайшего магазина автозапчастей. Лучше позвоните знакомому, родственнику или другу и попросите привезти вам масла, сообщив марку и вязкость, рекомендованную автопроизводителем.

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Если щуп говорит о том, что уровень масла в норме, а лампа все еще горит, то не стоит запускать мотор и продолжать движение в надежде, что все само пройдет. Проблема может оказаться весьма серьезной, так что лучше всего отправится в сервис — при чем желательно на эвакуаторе.

…Помните, современные автомобили — это не только мощь, комфорт и красота, но и сложнейшие технологии, умные системы и сложнейшая электроника, требующие компетентного и своевременного обслуживания. Если этим пренебрегать, то может быть и не стоит садиться за руль вовсе?

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31 июля 2019
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