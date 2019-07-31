Пять вещей, которые никогда не стоит делать со своей машиной

То же касается всевозможных жидкостей, которые мы льем в наши машины. Все они совершенствуются вместе с транспортными средствами и имеют жесткие нормы соответствия, рекомендованные автопроизводителями. Поэтому в современных автомобилях сегодня полно различных табу, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. О пяти важнейших из них напоминает портал «АвтоВзгляд».

Неправильный антифриз

К сожалению, многие водители не догадываются, что используя неподходящую охлаждающую жидкость или смешивая ее с другой жидкостью, они тем самым могут спровоцировать преждевременный износ помпы, радиатора, патрубков и других элементов системы охлаждения. Все дело в том, что ингибиторы коррозии разрабатываются при учете материалов, которые автостроитель использует в производстве системы охлаждения. То есть ингибиторы должны быть не агрессивными к пластику, резине и даже металлу, из которого сделан двигатель и радиатор.

Если же вы смешиваете охлаждающие жидкости, то ингибиторы коррозии одной могут снизить эффективность ингибиторов той, что залита в ваше авто. В свою очередь, это может повлечь выход из строя пластиковых и резиновых уплотнителей и прокладок, образование накипи и налета в радиаторе, да и охлаждающая способность такого коктейля остается под вопросом.