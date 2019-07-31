5 фатальных ошибок, которые допускают даже опытные водители при обгоне фуры на трассе

Обгон дальнобойных фур — чуть ли не самая часто встречающаяся дорожная задачка при езде по трассе. Портал «АвтоВзгляд» собрал в одном материале список действий водителя в подобных ситуациях, которые приводят к тяжелейшим авариям.
Максим Строкер

Не станем подробно останавливаться на банальностях — будем считать, что перед пересечением осевой мы всегда убеждаемся в том, что «встречка» свободна от машин. Расскажем о менее очевидных нюансах обгона.

Например, о том, что многие водители начинают этот маневр, предварительно «прижавшись» к корме фуры. Тем самым они резко ухудшают себе обзор встречной полосы. Ведь отпустив грузовик чуть вперед, можно охватить взглядом более отдаленные участки встречной полосы и вовремя заметить появившуюся там машину.

Вторая ошибка, приводящая к авариям при обгоне, — подсознательная уверенность подавляющего числа водителей, что если встречная полоса пуста впереди, то значит можно жать на газ. А вот и нет. Очень часто шофера, пересекающего осевую, таранит еще один обгоняльщик — «прилетевший» сзади. Подобное столкновение на высокой скорости чревато очень тяжелыми последствиями. Избежать их можно, кинув перед маневром взгляд в левое зеркало.

Из этого проистекает еще одно правило — не обгонять сразу несколько авто. Чем более длинную вереницу «тошнотов» вы собираетесь «сделать» по встречной, тем выше вероятность, что кто-то из них решит вылезти на обгон в момент, когда вы с ним поравняетесь. И хорошо, если дело окончится лишь возмущенными гудками клаксонов, а не столкновением…

Не стоит также пытаться опередить по встречной фуру, идущую с достаточно большой скоростью, если мощности мотора вашего авто для этого маловато. Тем более, если дело происходит на подъеме. В таких условиях обгон становится затяжным, превращаясь порой в своего рода «состязания».

Особенно, когда у водителя опережаемого транспорта вдруг разыграется ретивое и он сам поднажмет, стараясь не дать «сопернику» встроиться перед его капотом. Чем дольше происходит обгон, тем выше вероятность, что кто-то из водителей ошибется или появится встречная машина.

Бывает, что вы вырулили на встречную полосу, а там — машина. Случатся такое по разным причинам. В подобной ситуации самая серьезная ошибка — уход на встречную обочину. Где, скорее всего, вы и столкнетесь с идущим вам в лоб транспортом: его водитель попытается уклониться от аварии именно там.

В любом случае, если маневр на встречной не задался, единственное правильное действие — экстренно тормозить и одновременно прижимать машину максимально вправо, к «своей» стороне дороги — даже если там параллельно идет другой автомобиль. Водитель последнего, скорее всего, оценит ситуацию и сбросит скорость, чтобы обгоняльщик смог убраться в свою полосу.

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31 июля 2019
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