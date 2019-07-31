5 фатальных ошибок, которые допускают даже опытные водители при обгоне фуры на трассе

Не станем подробно останавливаться на банальностях — будем считать, что перед пересечением осевой мы всегда убеждаемся в том, что «встречка» свободна от машин. Расскажем о менее очевидных нюансах обгона.

Например, о том, что многие водители начинают этот маневр, предварительно «прижавшись» к корме фуры. Тем самым они резко ухудшают себе обзор встречной полосы. Ведь отпустив грузовик чуть вперед, можно охватить взглядом более отдаленные участки встречной полосы и вовремя заметить появившуюся там машину.

Вторая ошибка, приводящая к авариям при обгоне, — подсознательная уверенность подавляющего числа водителей, что если встречная полоса пуста впереди, то значит можно жать на газ. А вот и нет. Очень часто шофера, пересекающего осевую, таранит еще один обгоняльщик — «прилетевший» сзади. Подобное столкновение на высокой скорости чревато очень тяжелыми последствиями. Избежать их можно, кинув перед маневром взгляд в левое зеркало.

Из этого проистекает еще одно правило — не обгонять сразу несколько авто. Чем более длинную вереницу «тошнотов» вы собираетесь «сделать» по встречной, тем выше вероятность, что кто-то из них решит вылезти на обгон в момент, когда вы с ним поравняетесь. И хорошо, если дело окончится лишь возмущенными гудками клаксонов, а не столкновением…