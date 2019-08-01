Как за злостное нарушение ПДД получить штраф вместо лишения «прав»

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Согласитесь: одно дело вилка штрафов, когда, например, за превышение скорости более, чем на 40 км/ч вас накажут на тысячу либо на полторы «деревянных». И совсем другое — санкции в виде штрафа в 5000 рублей или лишения «прав» на полгода за нарушение скоростного режима свыше 80 км/ч. Здесь уже есть над чем подумать. От чего зависит окончательный «приговор» по таким делам, разобрался портал «АвтоВзляд».
Иван Флягин

Расстаться с водительским удостоверением на полгода для тех, кого руль кормит — профессиональным водителям и таксистам — означает потерять работу. Причем, чтобы этого не произошло, бесполезно уговаривать проявить милость патруль ДПС, так как все правонарушения, предусматривающие лишение «прав», может рассматривать либо начальник отделения ГИБДД, либо судья. При этом первый вправе назначать исключительно денежные взыскания, и только второй уполномочен лишать гражданина в/у.

Однако в любом случае, остановивший водителя страж порядка оформляет протокол о правонарушении, где указывает дату и время рассмотрения дела, когда гражданину необходимо явиться в отделение. Чаще всего — на следующий день, хотя график везде свой.

Как раз до этого момента происходит самый важный процесс, от которого во многом зависит участь водителя — его пробивают по базам, чтобы проверить наличие подобных нарушений в прошлом, и висят ли на нем неоплаченные штрафы.

Если человек в этом смысле «чист», чаще всего ему сразу выписывают штраф. В обратном случае дело отдается на рассмотрение начальника отделения ГИБДД. При таких раскладах не стоит отчаиваться — шанс не стать «лишенцем» еще сохраняется.

В КоАП РФ содержится ст. 4.2, где перечислены обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Первым пунктом там обозначено чистосердечное раскаяние, и главная задача нарушителя при разговоре с офицером — убедить его в этом. А при наличии долгов по предыдущим штрафом, необходимо пообещать погасить их в ближайшее время.

В числе прочих смягчающих факторов предусматривается совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств. Кроме того, закон снисходителен к несовершеннолетним, беременным женщинам и мамам малолетних детей.

Если все же дело отправили в суд, также не стоит терять шанс на благополучный исход. Имейте в виду, что и в полиции, и в судебных инстанциях весьма заинтересованы во взыскаемости штрафов, и если демонстрировать раскаяние и убедить судью в готовности заплатить по счетам, можно надеяться на желаемый результат. Меньше всего радужных перспектив только у тех водителей, которые уже наказывались лишением «прав» за аналогичные нарушения.

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1 августа 2019
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