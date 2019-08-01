Как за злостное нарушение ПДД получить штраф вместо лишения «прав»

Расстаться с водительским удостоверением на полгода для тех, кого руль кормит — профессиональным водителям и таксистам — означает потерять работу. Причем, чтобы этого не произошло, бесполезно уговаривать проявить милость патруль ДПС, так как все правонарушения, предусматривающие лишение «прав», может рассматривать либо начальник отделения ГИБДД, либо судья. При этом первый вправе назначать исключительно денежные взыскания, и только второй уполномочен лишать гражданина в/у.

Однако в любом случае, остановивший водителя страж порядка оформляет протокол о правонарушении, где указывает дату и время рассмотрения дела, когда гражданину необходимо явиться в отделение. Чаще всего — на следующий день, хотя график везде свой.

Как раз до этого момента происходит самый важный процесс, от которого во многом зависит участь водителя — его пробивают по базам, чтобы проверить наличие подобных нарушений в прошлом, и висят ли на нем неоплаченные штрафы.