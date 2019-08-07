10 самых популярных в России автомобилей с правым рулем

Основной объем продаж «легковушек» с правым рулем — подержанные машины с пробегом по отечественным дорогам, и лишь 13% приходится на авто, регистрируемых в РФ впервые. «Праворульные» авто привозят из Японии, и большинство из них (более 85%) «проживают» в Сибири и в регионе Дальнего Востока.

Самым востребованным автомобилем, по подсчетам специалистов «Автостата», традиционно стала Toyota Corolla, завершившая полугодие с показателем в 25 703 единицы. Сбыт этой «японки» охватывает 9% от суммарных продаж машин с рулем, расположенным справа.

Второе место рейтинга досталось Honda Fit, разошедшемуся тиражом в 10 139 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Toyota Mark II, за этот седан рублем проголосовали 8586 россиян.

Следующие пять пунктов хит-парада тоже занимает продукция «Тойоты»: Vitz (7880 авто), Corona (7218 штук), Carina (5823 машины), Caldina (5774 автомобиля) и гибридный Prius (5660 единиц). Далее следует субкомпактный Mazda Demio (5519 экземпляров), больше известный нам под именем Mazda2. А на десятой строчке прописалась Toyota Camry (4498 авто).