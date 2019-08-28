Европейцы будут ездить на российских шинах

Фото: АвтоВзгляд
Подразделение Bridgestone Россия и СНГ японского шинного гиганта начинает поставки зимней резины Blizzak Ice, выпущенной на заводе в Ульяновске, европейским потребителям. Похоже, скандинавским конкурентам придется несладко.
Мирон Горин

Произведенные в России покрышки отправятся в Норвегию, Швецию и Финляндию. Да, японцы за последнюю четверть века сильно рванули вперед, завоевав почтение автовладельцев надежностью и качеством своей продукции.

Шины Bridgestone Blizzak Ice славятся хорошими ходовыми характеристиками — не в последнюю очередь благодаря уникальному резиновому составу и особому рисунку протектора.

Согласно многочисленным испытаниям, эта фрикционная модель и дорогу держит уверенно, и тормозит достойно. А еще покрышки имеют повышенные свойства грузоподъемности и износостойкости.

Что ж, у европейцев будет возможность это проверить.

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28 августа 2019
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