Европейцы будут ездить на российских шинах

Произведенные в России покрышки отправятся в Норвегию, Швецию и Финляндию. Да, японцы за последнюю четверть века сильно рванули вперед, завоевав почтение автовладельцев надежностью и качеством своей продукции.

Шины Bridgestone Blizzak Ice славятся хорошими ходовыми характеристиками — не в последнюю очередь благодаря уникальному резиновому составу и особому рисунку протектора.

Согласно многочисленным испытаниям, эта фрикционная модель и дорогу держит уверенно, и тормозит достойно. А еще покрышки имеют повышенные свойства грузоподъемности и износостойкости.

Что ж, у европейцев будет возможность это проверить.