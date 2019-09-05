За московскими таксистами будут следить камеры нового типа

– Сейчас по городам, преимущественно в Москве, ездит 94 автомобиля с системой контроля бодрствования водителей. Нам поступили данные со 125 тыс. часов записей этих камер. Мы зафиксировали 3 млн. морганий. Это то же самое, что закрыть глаза на 40 часов. И сейчас мы переходим на следующий этап тестирования: планируем до конца года довести количество камер до 5 000, чтобы уже работать в рамках серии, а не эксперимента, — заявил генеральный директор ООО «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко на выставке Comtrans-2019.

– Просто контролировать количество часов, проведенных за рулем, мало. Нужно добавлять современные цифровые элементы контроля за внимательностью, — считает он.