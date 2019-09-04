Какие марки автомобилей выбирают опасные водители

Кроме того, специалисты портала TireReviewsAndMore в своих расчетах учитывали и причины смертельных ДТП: три самых распространенных — превышение дозволенной скорости, алкогольное опьянение и легкие наркотики в крови. Итак, лидером хит-парада, когда виной гибели людей была чрезмерная резвость, стал премиальный японский бренд: в 33% аварий с участием автомобилей Infiniti причиной становилась именно высокая скорость.

На второй строке в этой дисциплине прописалась Acura с результатом в 31,7%. Третье место досталось Mitsubishi (30,7%). На четвертой позиции расположился Volkswagen (29,9%), а Пятерк лидеров замыкает Honda (29,8%).

Стоит отметить, что Infiniti оказался первой и в другом рейтинге, где подсчитывали эпизоды с пьяными рулевыми — 25,1%. Далее следуют Pontiac (23,6%), Acura (23,4%), Cadillac (22,3%) и Mercedes-Benz (21,2%). Под воздействием наркотиков чаще остальных попадались водители Pontiac (6,7%), Mitsubishi (6,0%), а также Acura, BMW и Satum, набравших по 5,5%.

Кстати, в августе ГИБДД отчиталось по смертельным ДТП в России, рассказав, что больше всего таких аварий происходит на трассах федерального значения и по причине несоблюдения скоростного режима.