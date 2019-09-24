Как ГИБДД оправдывает водителей, врезающихся в припаркованные авто

Извечный вопрос «кто виноват?» применительно к дорожному инциденту с машиной водителя-нарушителя обретает особую остроту. На этот раз рассмотрим ситуацию, когда законопослушный автомобилист сталкивается с транспортом, припаркованным с нарушениями ПДД.
Максим Строкер

Выяснить кто именно будет официально «назначен крайним» в ДТП, где «жертва» сама нарушает ПДД, бывает особенно важно. Одна из подобных ситуаций характерна для столкновения со стоящей машиной.

Когда она запаркована с нарушением ПДД, определение виновника аварии приобретает известную интригу. Начнем с того, что в общем случае инициатором дорожного инцидента подобного типа обычно признают водителя двигавшейся машины.

Он, дескать, нарушил пункт 10.1 ПДД, требующий «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Согласитесь, что стоящие авто крайне редко внезапно для других водителей выскакивают на дорогу…

Но когда транспортное средство стоит с нарушением Правил, возможны, как говорится, варианты. Ключевым тут будет ответ на вопрос: влияет ли нарушение правил парковки водителем стоящей машины на возможность для других участников движения обнаружить его транспортное средство.

Возьмем, к примеру, пункт 12.5 ПДД. Он запрещает стоянку вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1 («главная дорога»).

И вот ночью, на загородной трассе водитель легковушки врезается в корму стоящего прямо на проезжей части шоссе грузовика с выключенными огнями. Водитель большегруза — однозначно нарушитель Правил.

Но в ДТП он не виноват. Любой сотрудник ГИБДД подтвердит вам, что в подобной ситуации пилот врезавшегося авто выбрал неправильный скоростной режим. Он ехал слишком быстро, чтобы успеть затормозить при обнаружении опасности впереди по курсу. Однозначное нарушение пункта 10.1 ПДД, приведшее к аварии! А водителю брошенной на трассе тяжелой техники положен лишь штраф за парковку в неположенном месте, к аварии он не причастен.

Теперь рассмотрим другую ситуацию. Пусть в ней опять будет фигурировать загородная трасса, но уже с достаточно резким закрытым поворотом. В непосредственной близости от него на проезжей части опять стоит грузовик, но из-за поворота его не видно. И опять в его задний бампер на полном ходу врезается легковушка.

Но расклад тут будет уже совсем иной. Большегруз неправильно припаркован — на расстоянии меньше 100 метров от поворота, на участке с ограниченной видимостью. Если автотехническая экспертиза установит, что водитель легковой машины не имел возможности вовремя обнаружить препятствие и затормозить, виновным в ДТП назовут уже не его. Хотя он и врезался в стоящее авто. Тут инициатор ДТП — водитель припаркованного грузовика.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
24 сентября 2019
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