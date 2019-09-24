Как ГИБДД оправдывает водителей, врезающихся в припаркованные авто

Выяснить кто именно будет официально «назначен крайним» в ДТП, где «жертва» сама нарушает ПДД, бывает особенно важно. Одна из подобных ситуаций характерна для столкновения со стоящей машиной.

Когда она запаркована с нарушением ПДД, определение виновника аварии приобретает известную интригу. Начнем с того, что в общем случае инициатором дорожного инцидента подобного типа обычно признают водителя двигавшейся машины.

Он, дескать, нарушил пункт 10.1 ПДД, требующий «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Согласитесь, что стоящие авто крайне редко внезапно для других водителей выскакивают на дорогу…

Но когда транспортное средство стоит с нарушением Правил, возможны, как говорится, варианты. Ключевым тут будет ответ на вопрос: влияет ли нарушение правил парковки водителем стоящей машины на возможность для других участников движения обнаружить его транспортное средство.

Возьмем, к примеру, пункт 12.5 ПДД. Он запрещает стоянку вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1 («главная дорога»).