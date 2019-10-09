Три кроссовера Nissan получили новые ценники

За «паркетник» Nissan Terrano свежего модельного года отныне придется выложить на 14 000—24 000 больше в зависимости от комплектации. К примеру, авто в базе с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., пятиступенчатой «механикой» и передним приводом оценили в 979 000 рублей.
Напомним, что «Террано» обновился для наших соотечественников прошедшей весной. Рестайлинг коснулся информационно-развлекательной системы, научившейся «общаться» со смартфонами посредством интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.
Дополнительные 10 000 рублей придется заплатить и тем, кто планирует покупку Nissan Qashqai. Но, к счастью, компактный кроссовер подорожал не во всех вариантах, сохранив прайс в стартовом ХЕ, по-прежнему начинающийся от 1 250 000 рублей.
С Nissan X-Trail все немного сложнее, и здесь, главное, не запутаться. «Японец» сбросил ценник на 10 000—30 000 «целковых» в комплектациях SE+ и SE Top со 144-сильным движком. Такой кроссовер обойдется теперь от ₽1 850 000. Авто в вариантах SE, LE+, LE Yandex и LE Top, вооруженный мотором с отдачей в 171 л. с., тоже подешевел на 10 000—31 000 рублей (от 1 935 000).
Прайс модели во всех дизельных модификациях потяжелел на 10 000—70 000 рублей. X-Trail SE Yandex и SE Top с наиболее производительным мотором остался без изменений, а во всех остальных версиях автомобиль подорожал на 15 000—40 000 «деревянных».
Кстати, японцы уже начали работать над X-Trail нового поколения, чей дебют ожидается осенью 2020 года. Кроссовер построят на одной «тележке» с новым Mitsubishi Outlander.