Три кроссовера Nissan получили новые ценники

За «паркетник» Nissan Terrano свежего модельного года отныне придется выложить на 14 000—24 000 больше в зависимости от комплектации. К примеру, авто в базе с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., пятиступенчатой «механикой» и передним приводом оценили в 979 000 рублей.

Напомним, что «Террано» обновился для наших соотечественников прошедшей весной. Рестайлинг коснулся информационно-развлекательной системы, научившейся «общаться» со смартфонами посредством интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Дополнительные 10 000 рублей придется заплатить и тем, кто планирует покупку Nissan Qashqai. Но, к счастью, компактный кроссовер подорожал не во всех вариантах, сохранив прайс в стартовом ХЕ, по-прежнему начинающийся от 1 250 000 рублей.