Водителей, использующих шипованную резину, хотят обложить дополнительным налогом

– Самое страшное, что предлагает госкомпания «Автодор» — ограничить скорость на всех дорогах России до 80 км/ч зимой. С этим точно не согласятся жители южных районов, у которых нет зимы, и они очень редко видят снег. Людей будут штрафовать не только за шипы, но и за то, что они превышают скорость. Можно не ограничивать скорость, но, например, ввести компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже, — цитирует члена комитета Госдумы по транспорту и строительству депутата Александра Васильева агентство «Москва».

— Если делать дороги из «пластилина», то, конечно, шипы будут им угрожать больше всего. А если делать дороги из нормальных, хороших материалов, по новым технологиям, то и шипы будут не страшны, — добавил законотворец.