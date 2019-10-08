В России стартовали продажи обновленного Skoda Superb

Россиянам привезли посвежевший Skoda Superb в двух комплектациях — Ambition и Style, двух типах кузова — лифтбэк и универсал, а также в двух спецверсиях — спортивной SportLine и роскошной Laurin&Klement.
В моторной линейке «Суперба» четыре бензиновых мотора: 150-сильный объемом 1,6 л и три двухлитровых мощностью 190, 220 и 280 «лошадей». Младший из них сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонной DSG, новый 190-сильный — лишь с семискоростным «роботом». А два более производительных движка, знакомых нам по дореформенной модели, выступают вместе с роботизированной коробкой о шести скоростях.
Стоит отметить, что на первых порах нашим соотечественникам придется довольствоваться лишь агрегатом на 190 сил, да и авто в базовой комплектации Active покупателям пока недоступно. Полноценный выбор у россиян появится только в 2020 году.
Напомним, что после доработок Skoda Superb щеголяет светодиодной матричной головной оптикой. Кроме того, автомобиль обзавелся перелицованной решеткой радиатора и надписью с названием бренда на крышке багажника. Остается добавить, что модель по-прежнему остается впереди всех своих одноклассников по вместительности.
А теперь о ценах. Покупка лифтбэка Skoda Superb Ambition обойдется в 2 097 000 рублей, а «сарай» в той же комплектации оценивается в 2 210 000. Когда же будет доступен автомобиль в базе, стартовый ценник, понятно, несколько снизится.