В России стартовали продажи обновленного Skoda Superb

Россиянам привезли посвежевший Skoda Superb в двух комплектациях — Ambition и Style, двух типах кузова — лифтбэк и универсал, а также в двух спецверсиях — спортивной SportLine и роскошной Laurin&Klement.

В моторной линейке «Суперба» четыре бензиновых мотора: 150-сильный объемом 1,6 л и три двухлитровых мощностью 190, 220 и 280 «лошадей». Младший из них сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с семидиапазонной DSG, новый 190-сильный — лишь с семискоростным «роботом». А два более производительных движка, знакомых нам по дореформенной модели, выступают вместе с роботизированной коробкой о шести скоростях.