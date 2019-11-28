Почему правило «Помеха справа» при повороте налево не действует

Да-да, знаменитая и всем известная «помеха справа» никакого отношения к повороту налево и развороту не имеет! На самом деле в Правилах дорожного движения вообще отсутствует такое понятие, как «помеха справа». Кто не верит — рекомендуем еще раз внимательно перечитать главку 1 ПДД — «Общие положения». Убедившись в этом, можно вспомнить, что кое-где в этом документе о чем-то «правом» все-таки говорится.
Прежде всего, в пункте 8.4. Он гласит, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».
В пункте 8.9 ПДД тоже присутствует слово «спрва»: «В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа».
Забавно, но практически то же самое, только другими словами, утверждает и пункт 13.11 ПДД: «На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа». Исключение в данном случае сделано для круговых перекрестков, но это не суть.
Как бы то ни было, но пресловутой «помехи справа» нигде в современной редакции российских ПДД не обнаруживается. А что же с поворотом налево и разворотом? Ведь чуть ли не каждый первый инструктор в автошколе регулярно твердит на практических занятиях курсантам что-то типа: «Стой, погоди, не поворачивай сейчас — сначала ты должен/должна пропустить помеху справа»! Что же на самом деле сказано в пункте ПДД, описывающем эту дорожную ситуацию?
Он там проходит под номером 13.12 и согласно ему «при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев».
Таким образом выясняется, что «помеха справа», с формальной точки зрения, не применяется при повороте налево и развороте. Не смотря на отсутствие такого юридического термина, выражением «помеха справа» применяется в просторечии вполне по делу. Хотя в официальных бумагах при оформлении ДТП, например, используются более громоздкие, но зато бюрократически выверенные словесные конструкции вроде «транспортное средство, находящееся справа» или «транспортное средство приближается справа».