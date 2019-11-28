Почему правило «Помеха справа» при повороте налево не действует

Да-да, знаменитая и всем известная «помеха справа» никакого отношения к повороту налево и развороту не имеет! На самом деле в Правилах дорожного движения вообще отсутствует такое понятие, как «помеха справа». Кто не верит — рекомендуем еще раз внимательно перечитать главку 1 ПДД — «Общие положения». Убедившись в этом, можно вспомнить, что кое-где в этом документе о чем-то «правом» все-таки говорится.

Прежде всего, в пункте 8.4. Он гласит, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».

В пункте 8.9 ПДД тоже присутствует слово «спрва»: «В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа».

Забавно, но практически то же самое, только другими словами, утверждает и пункт 13.11 ПДД: «На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа». Исключение в данном случае сделано для круговых перекрестков, но это не суть.