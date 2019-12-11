Китайская Chery предупредила о подорожании всех моделей в России

В пресс-службе марки Chery сообщили, что после Нового года все модели поднимутся в цене в среднем на 5%. Причина — повышение утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Напомним, соответствующее постановление в конце ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Точные прайсы в «поднебесной» компании пока не сообщают. Но не сложно вычислить, какие приблизительные ценники навесят на продукцию бренда в 2020 году. Итак, самый маленький кроссовер Chery Tiggo 2 обойдется примерно в 787 000 рублей вместо нынешних 749 900.

Покупка паркетника Chery Tiggo 3 выльется в ₽ 777 000, а за Tiggo 4 придется выложить 945 000 «деревянных». «Пятерка» будет оцениваться в 1 050 000. А флагманский кроссовер Tiggo 7 обойдется уже в 1 260 000 рублей.

Напомним, за 11 минувших месяцев, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в руки покупателей ушло 5527 автомобилей Chery с ростом продаж в 11%. Динамика представляется неплохой по сравнению с падением рынка на 2,8%. Но, если сопоставлять с продажами лидера китайских марок — Haval, то результат выглядит уже не так оптимистично. Последний реализовал 10 014 автомобилей (+277%).