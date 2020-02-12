ГИБДД планирует жестко штрафовать водителей с ОСАГО, но без техосмотра

И если документ будет подписан в его нынешнем виде, то ГИБДД получит возможность фактически дистанционно ставить любую машину на вечную стоянку — благодаря новым поправкам в Правила проведения техосмотра, предложенным Минтрансом (не исключено, правда, что появившимся именно с подачи автоинспекции). Министерство опубликовало проект документа на сайте regulation.gov.ru. В нем, среди прочих технических моментов, внимание привлекает одна поправка.
Она гласит, что в случае выявления должностным лицом (сотрудником ГИБДД – ред.) факта выдачи диагностической карты на машину, не прошедшую ТО, «осуществляется аннулирование диагностической карты путем внесения соответствующих сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО)».
И параллельно об отсутствии у машины ТО уведомляется страховая компания, продавшая ее владельцу полис ОСАГО. Напомним, что новые правила техосмотра начнут действовать 8 июля этого года.
Как только в ЕАИСТО появляется отметка об отсутствии диагностической карты у машины, любая поездка на ней станет рискованным мероприятием — с точки зрения перспективы получить штраф в 2000 рублей. Соответствующая поправка в КоАП уже принята и заработает 27-го июля 2020-го года. Любой сотрудник ГИБДД сможет, остановив машину, «пробить» ее данные по полицейским базам и обнаружить отсутствие «техосмотра».
В особо недружелюбных к водителю регионах — типа Москвы или Татарстана — штрафовать по этой статье будут с помощью камер автоматической фиксации. В законе сказано, что делать это можно не чаще одного раза в сутки. Тем не менее, ежедневно «платить за проезд» по паре тысяч кровных мало кому понравится. Таким образом, сотрудники ГИБДД получают возможность превратить в недвижимость любое транспортное средство — путем нажатия нескольких кнопок на компьютере.
Но это еще не все. Уведомление страховой компании об отсутствии у машины диагностической карты означает, что, согласно ст.14 Закона РФ «Об ОСАГО», в случае ДТП с машиной без действующей диагностической карты страховщик получает право взыскать с ее владельца сумму, выплаченную пострадавшему. Это так называемое право регресса оставит, по сути, без ОСАГО автовладельца с аннулированной ГИБДД диагностической картой. При том, что полис им честно куплен.
Поразительно, но все эти наказания, изощренная система контроля ТО, куча новых чиновников, которые будут им заниматься — ради чего все это? Сложно предположить, что среди сотен государственных деятелей всех рангов и депутатов, так или иначе принимающих участие в создании этого карательного механизма, нет людей понимающих, что диагностическая карта абсолютно никак не влияет на безопасность дорожного движения.
Хотя бы потому, что тормоза успешно прошедшей ПГТО машины могут отказать на трассе уже через пару месяцев, спровоцировав аварию. Точно также исправная лампочка в фаре головного света имеет все шансы перегореть уже на следующий день после прохождения «техосмотра». Точно так же обстоят дела абсолютно со всеми проверяемыми при ТО системами авто. То есть авария по причине неисправности вполне может произойти с любой машиной, обеспеченной действующей диагностической картой. Но оператор техосмотра никакой ответственности за это нести не будет, хотя деньги за оформление ТО с автовладельца возьмет.
Эти соображения — отнюдь не высшая математика, осознать их под силу даже школьнику. Но несмотря на это, «ответственные пиджаки» упорно не замечают их и предпочитают не задумаваться о смысле существования этой паразитической по сути системы, а твердить о «совершенствовании алгоритма техосмотра».
Общаться с ними — словно задавать вопрос о существовании Бога истово верующей бабуле, которая ничего толком объяснит уже не может, но жить без «бороды в небе» просто не в состоянии. А расплачиваются за такое «идолопоклонство» миллионы рядовых автомобилистов. Все у нас как всегда: «проблемы индейцев шерифа не волнуют», главное чтобы деньги несли…