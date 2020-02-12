ГИБДД планирует жестко штрафовать водителей с ОСАГО, но без техосмотра

И если документ будет подписан в его нынешнем виде, то ГИБДД получит возможность фактически дистанционно ставить любую машину на вечную стоянку — благодаря новым поправкам в Правила проведения техосмотра, предложенным Минтрансом (не исключено, правда, что появившимся именно с подачи автоинспекции). Министерство опубликовало проект документа на сайте regulation.gov.ru. В нем, среди прочих технических моментов, внимание привлекает одна поправка.

Она гласит, что в случае выявления должностным лицом (сотрудником ГИБДД – ред.) факта выдачи диагностической карты на машину, не прошедшую ТО, «осуществляется аннулирование диагностической карты путем внесения соответствующих сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО)».

И параллельно об отсутствии у машины ТО уведомляется страховая компания, продавшая ее владельцу полис ОСАГО. Напомним, что новые правила техосмотра начнут действовать 8 июля этого года.

Как только в ЕАИСТО появляется отметка об отсутствии диагностической карты у машины, любая поездка на ней станет рискованным мероприятием — с точки зрения перспективы получить штраф в 2000 рублей. Соответствующая поправка в КоАП уже принята и заработает 27-го июля 2020-го года. Любой сотрудник ГИБДД сможет, остановив машину, «пробить» ее данные по полицейским базам и обнаружить отсутствие «техосмотра».