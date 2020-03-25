В России подорожали все модели Nissan 2020 года сборки

Российская продуктовая линейка марки представлена четырьмя кроссоверами. Компактный Nissan Qashqai прибавил в цене от 20 000 до 70 000 рублей. В процентном соотношении ценник подскочил на 1,1 − 5,5%. Так что отныне покупка паркетника выльется в 1 319 000.

Прайс более габаритного Nissan X-Trail «потяжелел» на 40 000 — 106 000 рублей (плюс 2,2 − 4,9%). Теперь он обойдется в 1 676 000 «целковых». Кстати, эта пара моделей по итогам первых двух месяцев года вошли в рейтинг самых продаваемых автомобилей, заняв 13 и 14 строчки, а также разлетевшись тиражом в 4146 (+14%) и 4059 (+4,4%) соответственно.

На приобретение самого бюджетного в модельном ряду кроссовера — Terrano — придется доложить от 42 000 до 55 000 рублей (+4,3 − 4,9%). Такое авто оценивается в 1 021 000. Сильнее всего подорожал большой Nissan Murano, увеличив стоимость сразу на 200 000 — 232 000 рублей (+7,8 − 8,7%). Сейчас ценник на авто начинается от ₽2 499 000.

Но тем, кто наметил покупку одного из паркетников Nissan, отчаиваться не стоит: машины, изготовленные в 2019 году, сохранили прежние цены.