Свежий Nissan X-Trail получит «двухэтажную» оптику и еще кое-что любопытное

Фото: Motor1.com
Nissan продолжает испытания нового поколения кроссовера X-Trail, известный на некоторых рынках знают, как Rogue. На этот раз фотошпионы «поймали» прототипы, которые проходили дорожные испытания.

На фото, опубликованных порталом Motor1 видно, что автомобиль пока еще скрывает серьезный камуфляж, однако о кое-каких деталях догадаться можно.

Первое, что бросается в глаза, это новая светодиодная оптика, которая станет «двухэтажной». Сверху будут размещены указатели поворота, а внизу — фары головного света.

Скорее всего, машина получит и бамперы иного дизайна, а вот решетка радиатора не претерпит каких-либо разительных изменений.

В салоне должен появиться крупный сенсорный монитор, графическая приборная панель и джойстик коробки передач, вместо массивного селектора. В общем, все по последней моде.

Что будет под капотом нового X-Trail, пока держат в тайне, потому нам остается ждать, когда эта информация обнародуется.

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24 марта 2020
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