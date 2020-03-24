Свежий Nissan X-Trail получит «двухэтажную» оптику и еще кое-что любопытное

На фото, опубликованных порталом Motor1 видно, что автомобиль пока еще скрывает серьезный камуфляж, однако о кое-каких деталях догадаться можно.

Первое, что бросается в глаза, это новая светодиодная оптика, которая станет «двухэтажной». Сверху будут размещены указатели поворота, а внизу — фары головного света.

Скорее всего, машина получит и бамперы иного дизайна, а вот решетка радиатора не претерпит каких-либо разительных изменений.

В салоне должен появиться крупный сенсорный монитор, графическая приборная панель и джойстик коробки передач, вместо массивного селектора. В общем, все по последней моде.

Что будет под капотом нового X-Trail, пока держат в тайне, потому нам остается ждать, когда эта информация обнародуется.