В России подешевели и подорожали автомобили Haval

Меньше всего ребята из Поднебесной добавили к цене внедорожника Haval H9, чье производство наладили на заводе под Тулой в октябре 2019 года — от 25 700 до 27 000 рублей.

Отныне за «вездеход» в стартовой комплектации, вооруженный двухлитровым бензиновым мотором мощностью 245 л. с., придется выложить 2 629 000 рублей.

Самый востребованный у российских покупателей кроссовер Haval F7, а также его купеобразный собрат — F7x подорожали на 40 000 «деревянных» (+2,2% — 2,8%). Первый в базовой версии оценивается в 1 489 000, а второй — в 1 589 000 рублей.

Кстати, обе модели тоже производят в нашей стране.