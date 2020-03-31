В России подешевели и подорожали автомобили Haval

Фото: Haval
Цены на российском авторынке растут, словно на дрожжах. За последние дни число компаний, переписавших прейскуранты, приблизилось к десятку. Так, и китайская марка Haval увеличила прайсы на три модели из пяти представленных. Правда, две оставшиеся — напротив, подешевели.

Меньше всего ребята из Поднебесной добавили к цене внедорожника Haval H9, чье производство наладили на заводе под Тулой в октябре 2019 года — от 25 700 до 27 000 рублей.

Отныне за «вездеход» в стартовой комплектации, вооруженный двухлитровым бензиновым мотором мощностью 245 л. с., придется выложить 2 629 000 рублей.

Самый востребованный у российских покупателей кроссовер Haval F7, а также его купеобразный собрат — F7x подорожали на 40 000 «деревянных» (+2,2% — 2,8%). Первый в базовой версии оценивается в 1 489 000, а второй — в 1 589 000 рублей.

Кстати, обе модели тоже производят в нашей стране.

На фото Haval F7

А теперь о более приятных ценовых изменениях, не характерных для российского рынка. Компактный кроссовер Haval Н2 сбросил прайс на 40 000 (-3,0% — 3,5%). Такой паркетник обойдется в 1 128 000 рублей.

Также подешевел Haval Н6, став доступнее на 39 700 — 40 500 рублей (-2,9% — 3,4%). Его прайс начинается от ₽1 148 000.

Между тем, продуктовая линейка китайской марки в скором времени может вырасти еще на один внедорожник — Haval H5. Как собщал портал «АвтоВзгляд», модель, уже сертифицированную для продажи, будут собирать на российском предприятии.

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31 марта 2020
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