В России подешевели и подорожали автомобили Haval

Меньше всего ребята из Поднебесной добавили к цене внедорожника Haval H9, чье производство наладили на заводе под Тулой в октябре 2019 года — от 25 700 до 27 000 рублей.
Отныне за «вездеход» в стартовой комплектации, вооруженный двухлитровым бензиновым мотором мощностью 245 л. с., придется выложить 2 629 000 рублей.
Самый востребованный у российских покупателей кроссовер Haval F7, а также его купеобразный собрат — F7x подорожали на 40 000 «деревянных» (+2,2% — 2,8%). Первый в базовой версии оценивается в 1 489 000, а второй — в 1 589 000 рублей.
Кстати, обе модели тоже производят в нашей стране.
А теперь о более приятных ценовых изменениях, не характерных для российского рынка. Компактный кроссовер Haval Н2 сбросил прайс на 40 000 (-3,0% — 3,5%). Такой паркетник обойдется в 1 128 000 рублей.
Также подешевел Haval Н6, став доступнее на 39 700 — 40 500 рублей (-2,9% — 3,4%). Его прайс начинается от ₽1 148 000.
Между тем, продуктовая линейка китайской марки в скором времени может вырасти еще на один внедорожник — Haval H5. Как собщал портал «АвтоВзгляд», модель, уже сертифицированную для продажи, будут собирать на российском предприятии.