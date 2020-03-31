Какие шины способны избавить автомобиль от аквапланирования, а водителя — от седых волос

Туринговые шины на сегодня наиболее востребованный продукт. По большому счету это именно те шины, которые мы с вами используем каждый день на дорогах общего пользовании и вне их. И главные требования, которые автомобилисты предъявляют к данному классу — сбалансированность характеристик управляемости, износоустойчивости, сцепления и торможения.
Летний вариант Bridgestone Turanza T005 — яркий представитель туринговых шин, которые заслуживают внимания не только благодаря рекламным буклетам, но и совершенно объективным оценкам европейских экспертов TÜV SÜD и ADAC, в чьих тестах за минувший год модель стала первой по совокупности таких характеристик, как управляемость, торможение на сухой и мокрой дороге, износостойкость и экономичность. Но, как говорится: «доверяй, но проверяй».
Для начала хотелось бы отметить дизайн покрышек. Шины выглядят сдержанно и строго — дизайн проектора весьма схож с тем, что был у шин предыдущего поколения, но за расположением всех этих, казалось бы, одинаковых канавок и поперечных водоотводов скрывается целая наука и большое количество улучшений.
Вот, к примеру, края протекторных блоков скруглены для меньшей деформации, а это в свою очередь, сохраняет размер пятна контакта. Глубина канавок увеличена, что улучшило водоотвод. А плечевые блоки внешней и внутренней сторон колеса имеют разную форму, включая особое соединение между собой. Первое — улучшает торможение на мокрой дороге, а второе — увеличивает срок службы покрышки.
Ко всему прочему, шины получили более прочную, но при этом более тонкую боковину, и сделаны из новейшей резиновой смеси Nano Pro-tech с хитрым распределением диоксида кремния в составе, благодаря чему шина демонстрирует достойные показатели торможения и ходимости.
На деле же это работает так: вы вываливаете на хороший прямик, даете газу до связки поворотов, притормаживаете, направляете машину по внутренней части первого поворота, затем выходите на второй — и все это ваш автомобиль проделывает с высокой степенью точности, демонстрируя чуткость в реакциях, цепкость и уверенность.
Мы пробовали сделать то же самое на разных скоростях, но результат оставался прежним — тестовый Mercedes-Benz C-класса, обернутый этой резиной, цепко держался за асфальт, не «плыл» и уверенно проходил вираж за виражом.
Причем достаточно глубокая лужа на выходе из поворота никак не влияла на качество езды — покрышки словно отменили эффект аквапланирования. У немецкой «цешки» в принципе нет проблем с управляемостью и хорошими ездовыми повадками, но, кажется, шины Turanza T005 преумножили их, органично подчеркнув важное.
Сцепные свойства японских покрышек не меняются и в дождь, что доказывает эффективность работы водоотводящей системы. Если мы говорим про ускорения, то резкий старт практически лишен пробуксовки — протектор мгновенно осушает пятно контакта, давая шине способность не терять сцепления.
Тот же эффект наблюдается при резком торможении. Передняя ось нагружается, пятно контакта увеличивается, и, казалось бы, шина вот-вот должна поплыть поверх водяной пленки, но не тут-то было — плотность и количество глубоких водоотводящих канавок пропорционально увеличивается. Что, в свою очередь, создает мощный дренаж и, как следствие, эффективное замедление. Например, в авторитетном тесте ADAC шина Turanza T005 останавливала Volkswagen Golf VII аж на три метра раньше, чем конкуренты.
Комфорту Bridgestone Turanza T005 помимо прочего было уделено должное внимание. В частности, на C-классе изменения в работе подвески замечено не было — шины довольно легкие, и сами по себе мягкие и упругие. А низкий уровень шумности, не раз отмеченный в европейских тестах, добавляет им плюсов в копилку.
В общем, для тех, кто не ищет компромиссов, шины Bridgestone Turanza T005 выглядят достойным выбором. При всех своих положительных качествах, они имеют и вполне адекватную цену, которая в сравнении с некоторыми конкурентами, при завидных характеристиках оказывается еще и существенно ниже. Недаром эту модель уже выбрали в качестве шин первичной комплектации для своих автомобилей Toyota, Lexus, BMW и Audi.