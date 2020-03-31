Какие шины способны избавить автомобиль от аквапланирования, а водителя — от седых волос

Туринговые шины на сегодня наиболее востребованный продукт. По большому счету это именно те шины, которые мы с вами используем каждый день на дорогах общего пользовании и вне их. И главные требования, которые автомобилисты предъявляют к данному классу — сбалансированность характеристик управляемости, износоустойчивости, сцепления и торможения.

Летний вариант Bridgestone Turanza T005 — яркий представитель туринговых шин, которые заслуживают внимания не только благодаря рекламным буклетам, но и совершенно объективным оценкам европейских экспертов TÜV SÜD и ADAC, в чьих тестах за минувший год модель стала первой по совокупности таких характеристик, как управляемость, торможение на сухой и мокрой дороге, износостойкость и экономичность. Но, как говорится: «доверяй, но проверяй».

Для начала хотелось бы отметить дизайн покрышек. Шины выглядят сдержанно и строго — дизайн проектора весьма схож с тем, что был у шин предыдущего поколения, но за расположением всех этих, казалось бы, одинаковых канавок и поперечных водоотводов скрывается целая наука и большое количество улучшений.