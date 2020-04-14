В России за две недели подорожали автомобили более 20 марок

С первого апреля новые прайс-листы появились у автомобилей 20 марок. Среди них — два российских автогиганта — LADA и УАЗ. Первый, под подсчетам специалистов проекта «Цена Авто», поднял ценники на 0,7 − 1,3%, а второй увеличил стоимость своей продукции на 1,0 − 3,8%.

Кроме того, подскочили цены на всю продуктовую линейку Jeep: «американцы», и без того не шибко пользующиеся популярностью, подорожали на 1,2 − 4,4%. Узбекский Ravon, производящий бюджетные авто, ранее известные нашим соотечественникам под брендом Chevrolet, задрал прайсы на 8 — 11,5%.

Помимо этого, «потяжелели» ценники почти на все модели Hyundai (плюс 0,6 − 1,7%), а также Toyota (на 1,7 − 2,8%), Lexus (прибавили 1,4 − 7,6%), Infiniti (0,9 − 2,6%), Mazda (1,3 − 2,1%), Subaru (2,2 − 4,4%) и Suzuki (1,7 − 2,4%).

Кстати, некоторые марки переоценили лишь отдельные модели. Так, дороже стали BMW 2-серии Gran Coupe (+5,0%), внедорожник Chevrolet Niva (+2,0%), минивэн Chrysler Pacifica (+3,6%), Porsche 911 (прибавил 4,5 − 5,1%), Skoda Superb в кузове универсал и лифтбэк (плюс 1,4 − 1,8%) и кроссовер Volkswagen Tiguan (+1,5 − 2,5%).

Между тем, эксперты отмечают, что рост цен на этом не прекратится. Причем его не остановят рухнувшие из-за режима самоизоляции продажи.