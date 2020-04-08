За короткое время в России подорожали автомобили еще трех брендов

Начнем с «американцев». Марка Jeep, представленная в нашей стране пятью моделями, переоценила их все, прибавив к прежним прайсам от 1,2 до 4,4%. Так, кроссовер Jeep Renegade поднялся в цене от 40 000 до 70 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне покупка этого автомобиля выльется минимумм в 1 539 000 «деревянных».

На 50 000—80 000 подорожал Compass, и теперь его можно купить за 2 199 000 рублей. Прайс Cherokee почти во всех версиях, кроме стартовой, «потяжелел» на 90 000 рублей: как и прежде, паркетник в базе обойдется в 2 255 000 «целковых». А к ценнику на внедорожник Wrangler прикрутили от 70 000 до 200 000 (от ₽3 700 000).

Больше остальных огорчил кроссовер Jeep Grand Cherokee. На его приобретение придется доложить от 39 000 до 310 000 рублей. Поэтому за авто сегодня надо отдать уже 3 399 000 рублей.