За короткое время в России подорожали автомобили еще трех брендов

Начнем с «американцев». Марка Jeep, представленная в нашей стране пятью моделями, переоценила их все, прибавив к прежним прайсам от 1,2 до 4,4%. Так, кроссовер Jeep Renegade поднялся в цене от 40 000 до 70 000 рублей в зависимости от комплектации. Отныне покупка этого автомобиля выльется минимумм в 1 539 000 «деревянных».
На 50 000—80 000 подорожал Compass, и теперь его можно купить за 2 199 000 рублей. Прайс Cherokee почти во всех версиях, кроме стартовой, «потяжелел» на 90 000 рублей: как и прежде, паркетник в базе обойдется в 2 255 000 «целковых». А к ценнику на внедорожник Wrangler прикрутили от 70 000 до 200 000 (от ₽3 700 000).
Больше остальных огорчил кроссовер Jeep Grand Cherokee. На его приобретение придется доложить от 39 000 до 310 000 рублей. Поэтому за авто сегодня надо отдать уже 3 399 000 рублей.
Компания Mazda поменяла прайс-листы почти для всех моделей, кроме компактных седанов и хетчбэков Mazda3. Mazda6 подорожала на 20 000—39 000 рублей (от 1 573 000). Ценники на кроссоверы CX-5 и CX-9 подскочили на 20 000—46 000 и 56 000—66 000 рублей соответственно. Так что первый оценивается в 1 615 000, а второй — в 2 871 000.
Премиальный бренд Lexus тоже повысил цены практически на всю продуктовую линейку на 1,4 − 7,6%, то есть прибавил к прежним цифрам от 41 000 до 168 000 рублей. Сильнее остальных пострадали те, кто наметил покупку флагманского седана LS 500.
Стоит отметить, что стоимость не изменило купе Lexus LC 500, а гибридный компактный кроссовер UX 250 h в базовой комплектации довольно существенно подешевел, сбросив разом 244 000 рублей: экономичный паркетник теперь стоит 2 629 000.