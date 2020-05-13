АВТОВАЗ вновь взвинтил цены почти на все модели LADA

К ценам на модели семейства LADA Vesta, так же как и на хетчбэк XRAY Cross, прикрутили от 8000 до 18 000. «Пятидверка» LADA XRAY поднялась в цене на 5000—8000 рублей, а внедорожник 4x4 — на 7000, кроме версии Bronto. Последняя сохранила прежнюю стоимость.



На приобретение LADA Largus как в пассажирских вариантах, так и в грузовом, нужно доложить 7000 «деревянных». А битопливные «Ларгусы» подорожали сразу на 12 000 рублей.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», последний раз АВТОВАЗ пересматривал прейскуранты в начале апреля. Тогда был зафиксирован более скоромный рост — в 5000—9000 рублей.

Между тем, апрельские продажи тольяттинского бренда в основном из-за «коронавирусных» ограничений скатились на невообразимый 71%. Если год назад второй весенний месяц марка завершила показателем в 32 316 экземпляров, то в 2020 году реализация сократилась до 9396 авто. Но вместо логичных скидок, повторимся, АВТОВАЗ решил поднять цены. При этом автостроитель по-прежнему остается лидером российского рынка.