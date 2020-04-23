Все плюсы и минусы новой Kalina Stepway: длительный тест-драйв LADA Granta Cross

Кстати, интерьер Granta Cross лишь немногим отличается от «Калиновского». Белая подсветка кнопок заменила собой зеленую; панель приборов благодаря оранжевой расцветке и светлому дисплею бортового компьютера выглядит благородно и выразительно. Еще появилась окантовка у центральных воздуховодов, а оранжевые ободки боковых дефлекторов поменялись на серебристые. В общем-то, и все.

Присев в кресло водителя Granta Cross, изысков эргономики ждать не стоит. Но и перегибов, как у «французов» с их желанием сэкономить на проводке, например, при установке тех же кнопок стеклоподъемников и круиз-контроля, здесь нет. А после длительного использования салон отечественного авто и вовсе кажется логичным и удобным. Клавиши управления расположены поэтажно, и в них не запутаться. Если мы говорим об управлении круиз-контролем и ограничителем скорости, то функционал в привычном месте — на подрулевом, пусть и дешевеньком, но удобном рычажке.

Под центральной панелью управления расположена вместительная ниша под телефон весьма нескромных размеров. А ближе к ручке коробки передач — подстаканники. Причем установленные в них стаканы не мешают переключению. Ко всему прочему, помимо рядового бардачка, поверх передней панели расположена дополнительная ниша с крышкой. А в дверных картах есть разновеликие карманы для тряпок, инструмента, ключей и прочих полезностей. Пожалуй, главное: все это структурированное нагромождение пластика имеет вполне точные зазоры и не скрипит на кочках и щербатом асфальте.