Все плюсы и минусы новой Kalina Stepway: длительный тест-драйв LADA Granta Cross

LADA Kalina, задав некоторые векторы развития, канула в Лету. Помянем? Ан нет! Ее полностью сменила Granta, которая на сегодняшний день стала самым доступным автомобилем тольяттинского автозавода.
И благодаря «Калине» она предлагается в кузовах: седан, хетчбек, универсал и лифтбек. А с недавнего времени еще и во вседорожной модификации Cross, переняв и преумножив все лучшее (или худшее?) у Kalina Cross. Что из этого вышло, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе длительного тест-драйва.
LADA Granta Cross в базовой комплектации Classic без маркетинговых скидок предлагается по цене от 579 900 рублей. За эти деньги вы получите приподнятый универсал с 8-клапанным мотором объемом 1,6 литра мощность 87 л. с. на «механике», который наряду с необходимыми системами безопасности будет оснащен передними электростеклоподъемниками, климатической системой, подогреваемыми зеркалами заднего вида с поворотниками и электрорегулировкой, а также многими другими «плюшками». Плюшками-ватрушками, которыми должен обладать автомобиль, чтобы понравиться покупателю.
Нет у «кросса» разве что системы стабилизации, которая предлагается на рядовом универсале — еще при запуске сей модификации на заводе отметили, что система не востребована. Так что платить за ее доводку под измененные параметры подвески нет никакого смысла.
А что из себя представляет более дорогой и нарядный экземпляр Granta Cross? Во-первых, под капотом здесь уже более юркий 106-сильный 16-клапанный двигатель, работающий в паре с той же 5-ступенчатой «механикой». Во-вторых, даже при беглом осмотре не сложно заметить опции, за которые не жалко доплатить порядка 70 000 рублей.
Ну, в самом-то деле, куда в родных широтах без подогрева лобового стекла и сидений? Или, скажем, с нашими-то расстояниями и переменчивой погодой без аудиосистемы, круиз-контроля и датчиков дождя и света. Ну а уж задний парктроник для новичков, да в городе — штука наиважнейшая. Такая Granta Cross тянет на 643 900 рублей. Но даже в этом случае она доступнее базового Renault Sandero Stepway, за который нынче просят от 730 000 рублей. При условии, что и там, и там вы получаете не самый просторный салон из жесткого пластика, но доплачиваете за шильдик, есть о чем задуматься.
Кстати, интерьер Granta Cross лишь немногим отличается от «Калиновского». Белая подсветка кнопок заменила собой зеленую; панель приборов благодаря оранжевой расцветке и светлому дисплею бортового компьютера выглядит благородно и выразительно. Еще появилась окантовка у центральных воздуховодов, а оранжевые ободки боковых дефлекторов поменялись на серебристые. В общем-то, и все.
Присев в кресло водителя Granta Cross, изысков эргономики ждать не стоит. Но и перегибов, как у «французов» с их желанием сэкономить на проводке, например, при установке тех же кнопок стеклоподъемников и круиз-контроля, здесь нет. А после длительного использования салон отечественного авто и вовсе кажется логичным и удобным. Клавиши управления расположены поэтажно, и в них не запутаться. Если мы говорим об управлении круиз-контролем и ограничителем скорости, то функционал в привычном месте — на подрулевом, пусть и дешевеньком, но удобном рычажке.
Под центральной панелью управления расположена вместительная ниша под телефон весьма нескромных размеров. А ближе к ручке коробки передач — подстаканники. Причем установленные в них стаканы не мешают переключению. Ко всему прочему, помимо рядового бардачка, поверх передней панели расположена дополнительная ниша с крышкой. А в дверных картах есть разновеликие карманы для тряпок, инструмента, ключей и прочих полезностей. Пожалуй, главное: все это структурированное нагромождение пластика имеет вполне точные зазоры и не скрипит на кочках и щербатом асфальте.
А вот эргономика водительского кресла далека от совершенства. Если подушка еще удобна, то спинка, имеющая выпуклый профиль, нет. Кресло кроссовой «Гранты» оборудовано лифтом, но опуститься ниже рослому пассажиру не позволяет диапазон настроек. Благо потолок в универсале высокий, и запаса над головой хватает. И да, здесь сэкономили на продольной регулировке руля. Но вот парадокс — найти удобное положение за рулем нашей «Гранты» оказалось проще, чем у того же Sandero Stepway, где перенастроить кресло хочется всякий раз, когда в него присаживаешься.
Галерка тесная, и для перевозки рослых пассажиров вряд ли годится. Более-менее комфортно здесь будет, если за руль и на место переднего пассажира посадить людей невысокого роста. Но излишне вертикально поставленные спинки заднего ряда вряд ли чем-то исправить — броски на дальние расстояния с такой посадкой противопоказаны.
Несмотря на то, что LADA Granta Cross — это универсал, вместительностью багажника он едва ли может похвастаться — всего 355 литров при поднятых спинках заднего дивана. Увеличить объем можно, сложив их. В этом случае полезное пространство возрастает до 670 литров. Правда, как водится в недорогих автомобилях, складывание сидений сопровождается танцем с бубном — сперва, нужно поднять подушки, затем, вынуть подголовники…
Но, если, как говорится, приспичит, то и такому положению дел будешь рад. Впрочем, холодильник даже при подобном раскладе в багажнике универсала не увезти. А чтобы уложить спинки полностью, необходимо максимально сдвинуть передние кресла вперед. И даже в этом случае ровного пола не получится. А сидеть спереди будет возможно разве что детям.
А вот в чем «вагон» точно хорош, так это в ездовых дисциплинах. На дрогах общего пользования «сарайчик» демонстрирует удивительную тягу к активной езде. И дело здесь даже не в моторе, хотя и его характеристики отнюдь незаурядны. Granta Cross какой-то легкой поступью бежит по асфальту, покорно слушаясь руля как на прямиках, так и в связках виражей.
Электроусилитель отлично справляется с возложенными на него обязанностями — реактивное усилие на в меру легком руле с ярко выраженным «нулем» растет пропорционально. Универсал ощущается цельным, а его реакции — предсказуемы. Когда повороты идут один за другим, Granta таки подначивает притопить педаль газа в пол на выходе из одного виража, чтобы побыстрее ворваться в новый. И от такого предложения сложно отказаться, когда понимаешь, что автомобиль адекватен. А после проезда череды поворотов остается приятное послевкусие.
А вот тормоза с такой ездой хотелось бы понадежнее. Ход педали великоват, а реакции на нее запоздалые. Впрочем, все это проявляется при активном педалировании и быстрой езде. Спокойные пользователи универсала, которых среди его клиентов большинство, вряд ли останутся недовольны эффективностью торможения.
Ставим «отлично» — коробке передач. Ход рычага точный и не длинный. Передаточные числа подобраны для городского использования кроссовой «Гранты», кажется, идеально. Двигатель весьма эластичный. А третья передача перекрывает фактически весь городской спектр скоростей, вытягивая машину даже с нижнего диапазона оборотов. Например, когда притормозил перед светофором или пешеходным переходом, а потом вновь решил ускоряться. Ну, чем не «автомат»?
Конек универсала и его непробиваемая подвеска. Она не пасует ни перед разбитым асфальтом, ни перед ухабистым проселком. Ощущается собранной и плотной, но без потерь в плавности хода. Попытки довести ходовую до пробоя не увенчались успехом. А проезды по буеракам вызвали у машины лишь легкий тремор руля.
По итогу можно смело рекомендовать LADA Granta Cross тем, кто не ищет легких путей объезда, а ломиться напрямик. Разумеется, с поправкой на отсутствие полного привода. К тому же, универсал хорош для тех, кто находится на начальном этапе жизненного пути автомобилиста, не желает тратить много денег на первую машину, но хочет, чтобы она была сбалансирована в своих характеристиках.
А вот семейным, пожалуй, можно не беспокоиться. Возить на заднем ряду детей в детских сидушках, увы, неудобно — межкресельное пространство слишком мало. Зато для дачников Granta Cross — находка. Тем более что универсалов нынче у автопроизводителей днем с огнем не сыщешь.