10 самых дешевых автомобилей премиум-класса в России

Сразу стоит оговориться, что в рейтинг, опубликованный порталом «Цена Авто», вошли авто и тех брендов, по мнению многих экспертов, не относящихся к премиальным, но отличающихся продукцией с довольно внушительными прайсами.

Итак, лидером подборки стал трехдверный хетчбэк MINI Cooper, чья цена стартует от 1 560 000 рублей. Стоит отметить, что автомобиль — один их немногих хетчей с тремя дверями, представленных на рынке. Все дело в том, что многие автостроители уже отказались от «трехдверок» из-за малого спроса.

Вторая строчка досталась совсем не премиальному кроссоверу Jeep Renegade: он оценивается в 1 579 000. Первую тройку замыкает самый компактный седан штутгартской марки — Mercedes-Benz A-Class. Его можно приобрести за 1 900 000 «целковых».

Четвертую и пятую позиции в этом неоднозначном чарте заняли четырехдверный Audi A3 и кроссовер MINI Countryman с базовыми прайсами 1 905 000 и 1 925 000 рублей соответственно.

Далее по порядку в ТОП-10 следуют BMW 2-серии (₽2 060 000), MINI Clubman (2 070 000 рублей), BMW X1 и X2 (от 2 090 000) и Lexus UX200 (2 099 000 рублей).