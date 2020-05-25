10 самых популярных иномарок российской сборки

Фото: Volkswagen
Почти все бюджетные иномарки для наших соотечественников производят у нас же в стране. Аналитики составили рейтинг наиболее распространенных в российском автопарке машин зарубежных брендов, локализованных в России. С результатом ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Первую позицию рейтинга, составленного специалистами «Автостата», занял KIA Rio. К началу 2020 года по российским дорогам каталось около 815 000 этих корейских «бюджетников». Напомним, что сегодня модель собирают на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, а также на калининградском мультибрендовом предприятии «Автотор».

Второе место хит-парада досталось еще одному корейскому авто — Hyundai Solaris, сходящему с конвейера того же завода в Северной столице. Аналитики насчитали в автопарке 798 000 таких машин.

Фото: KIA

Тройку лидеров замыкает Renault Logan с результатом в 707 000 штук. За французской «четырехдверкой» следует Ford Focus (648 000 автомобилей). Отметим, что сейчас модель, впрочем, как и другие легковушки американского бренда, в России уже не производятся и даже не продаются.

Пятую строчку занял Chevrolet Niva (637 000 авто). Стоит упомянуть, что в декабре 2019 года внедорожник перешел под крыло АВТОВАЗа и отныне будует продаваться под маркой LADA. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», «вездеход» получит не только новый шильд в виде ладьи, но и подретушированную внешность, и доработанный салон.

Далее в ТОП-10 расположились Volkswagen Polo (486 000 единиц), кроссовер Renault Duster (408 000 экземпляров), Renault Sandero (337 000 хетчбэков), Skoda Octavia (308 000 машин) и KIA Ceed (274 000 штук).

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25 мая 2020
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