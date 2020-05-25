10 самых популярных иномарок российской сборки

Первую позицию рейтинга, составленного специалистами «Автостата», занял KIA Rio. К началу 2020 года по российским дорогам каталось около 815 000 этих корейских «бюджетников». Напомним, что сегодня модель собирают на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, а также на калининградском мультибрендовом предприятии «Автотор».

Второе место хит-парада досталось еще одному корейскому авто — Hyundai Solaris, сходящему с конвейера того же завода в Северной столице. Аналитики насчитали в автопарке 798 000 таких машин.