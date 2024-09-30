Автоэксперт Мартынов назвал три лучших китайских автомобиля в России

Не обилие, а — изобилие представленных сегодня на российском рынке китайских марок и моделей могут ввести в ступор даже матерого автомобильного специалиста, решившего, вопреки всему, купить для личных нужд именно «поднебесное» транспортное средство. Однако, как утверждает эксперт портала «АвтоВзгляд», выбор прост и очевиден. Причем, что любопытно, как в сегменте кроссоверов, так и седанов.

— Один из лидеров рынка — автомобиль Geely Tugella, — поделился своими оценками изделий из КНР с порталом «АвтоВзгляд» генеральный директор УК «К-Групп», партнерской сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов. — По оценкам специалистов наших СТО, этот автомобиль ведет себя надежно в течение продолжительного времени эксплуатации. Среди небольших изъянов модели обращу внимание на работу люка: слетают адаптации.

Из других среди зарекомендовавших себя моделей назову Exeed VX. Качественная машина, но необоснованно очень дорогая. Седан Omoda S5 был представлен на российском рынке относительно недавно, но за это время продемонстрировал свои положительные характеристики в части экономичности и комфортабельности...

Так же г-н Мартынов объяснил, как правильно выбрать китайский автомобиль, если названные выше по тем или иным причинам не устравивают. И особенно с учетом того, что в допандемийные и довоенные годы многие люди привыкли менять своих «ласточек» через 2-3 года после покупки на, как правило, ТС той же марки. Сегодня же они стоят перед выбором: купить китайский или отечественный автомобиль, или продолжать ездить на своей ранее купленной машине других брендов.

Фото производителя.

— По словам многих потребителей, — комментирует ситуацию эксперт, — китайские автомобили в течение первых 2-3 лет (с учетом пробега до 30 тыс. км) вполне устраивают их по качеству. Но когда у владельцев «китайцев» начинает что-то ломаться при пробеге 30-40 тыс. км, что никогда не выходило из строя на машинах других брендов, начинают возникать вопросы.

При покупке китайского ТС на длительный срок (скажем, от 5 лет), важно понимать, что владельцу, возможно, придется вложить немалые деньги в его ремонт и сервисное обслуживание. Кроме того, «китайцы» с каждым годом эксплуатации значительно теряют в цене от своей начальной рыночной стоимости.

Совет прост — выбирать то, что нравится, и то, что устраивает с финансовой точки зрения, в том числе важно посчитать стоимость обслуживания автомобиля в перспективе 2-3 лет. Альтернатив, к сожалению, на рынке не так много. Но среди «китайцев» есть достойные варианты, — заключает Мартынов.