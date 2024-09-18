Лицом к «вторичке»: почему банки начали давать кредиты даже на подержанные авто

Сразу несколько банков буквально в один день предложили взять в долг денег под огромный процент, причем каждая финансовая организация в своем послании делала акцент на кредитование именно подержанного авто. Откуда такая переориентации и почему вдруг банки взялись за вторичный рынок? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ситуация на отечественном автомобильном рынке, который исправно был поставщиком новых заемщиков каждый год, глобально меняется: новые авто настолько дороги, а ставка рефинансирования (читай, ставка, по которой банки занимают у Центробанка, чтобы потом, накинув свою мзду, перезанять физическим лицам) настолько велика, что начался массовый отток клиента. Отток куда?

Направлений, на самом-то деле, два: во-первых, многие восприняли нынешние условия, как заградительные и даже запретительные, окинули томным взором уже имеющийся автомобиль, и решили, что переварить пороги, покрасить кузов и впаять новую магнитолу с большим экраном — дешевле будет. Решение здравое и логичное, крайне сегодня актуальное, как говорится, принимается.

Второй путь лежит на рынок «вторички»: при средневзвешенной цене нового «китайца» в три миллиона рублей, LADA Vesta — в 2,4 млн., а УАЗ, не побоюсь этого слова, «Буханка» — в полтора «ляма», приобретение глубоко подержанного Range Rover Sport за условные полтора, но с вложениями — около миллиона рублей, не выглядит столь уж безумной затеей.

Да, машина требует внимания, да, придется посетить сервисы и разборки, где, к слову, на тот же RRS все есть, но вдумайтесь: исправный или около того Range Rover по цене новенькой «Весты». Выбор, как говорится, очевиден.

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На вторичном рынке есть и еще одно «ответвление», которое очень привлекает банковский сектор: весь «параллельный импорт» у нас идет, как подержанные автомобили. Зачастую, при растаможке через Казахстан или Киргизию, у машины даже владелец появляется.

И это не тот же самый человек, что рассматривает ее в шоу-руме и разговаривает с продавцом. Люди с большими зарплатами и уверенностью в завтрашнем дне, с крупными депозитами под 20%, исправно покупают в кредит. И они по этим самым кредитам платят.

Новая стратегия банковского сектора в целом говорит лишь об одном: новый автомобиль в России переоценен. Основная масса не готова жить по старым принципам, покупая новые машины в автосалоне, как это было несколько лет назад.

Ручеек баснословных доходов иссякает, нужно рыть новое русло. И оно — не в землях новых автомобилей. То есть коренные перемены на рынке в ближайшие месяцы, а может быть и годы, не предвидятся. Покупать и продавать будут «вторичку».