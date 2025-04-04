Hard reset: российский авторынок ровняют с землей

Опубликованный намедни анамнез «Ассоциации европейского бизнеса» (AEБ) о состоянии российского рынка говорит лишь о том, что аппаратуру жизнеобеспечения можно отключать: пациент мертв. Тандем обстоятельств, корень которой кроется в чудовищным общемировых пертурбациях, привел к тому, что сегмент продаж новых автомобилей лежит в руинах, а его восстановление не видно даже вооруженным взглядом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ежеквартальный отчет АЕБ, разосланный заинтересованным лицам буквально вчера, никаким оптимизмом или даже нейтральной окраской не характеризуется: авторынок сократился на 26% в первом квартале, а мартовское падение составило 45% к марту 2024 года. В первый месяц весны было продано всего 82 656 новых ТС, согласно данным АЕБ, или 83 095, если верить СП «Автостата» и системы электронных ПТС «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

Хрен редьки не слаще: общие перспективы уже не туманны, а глубоко бесперспективны, простите уж за оксюморон. Такими темпами к лету, когда обещаются некое потепление «финансовой температуры в среднем по больнице» от дилеров останутся только рожки да ножки.

Причины названы: резкое и, будем объективны, совершенно необоснованное увеличение утилизационного сбора, к которому рынок был совершенно не готов, кабальная кредитная ставка, охладившая самых яростных поклонников импульсивных покупок, в тандеме с позицией ЦБ, рекомендовавшего банкам отказаться от идеи повального кредитования населения, высокие ставки по депозитам и низкий в целом уровень отложенного спроса. В автосалоны просто никто не пришел. Даже посмотреть, как в музей.

Фото портала АвтоВзгляд.

А ведь еще в начале года на дилерских складах, по заявлению директора крупнейшей в стране дилерской сети «Рольф» Светланы Виноградовой, было около 600 000 машин: по темпам марта и с учетом общей тенденции этого хватит не на четыре месяца, как считалось в январе, а до конца года. Вопрос: а конвейерам, отечественным в первую очередь, 3/4 года чем, простите, заниматься?

Более того, многие дилеры кулуарно рассказывают, что китайские дистрибуторы наплевали на все прогнозы о снижении спроса и завезли в Россию еще больше, чем в прошлом году, автомобилей. Мол, продадим, куда вы все денетесь. В итоге рынок затоварен, кредитная ставка пожирает дилеров уже не столовой ложкой, а лопатой, перспектив на улучшение, читай, на снижение ставки нет.

Ибо Эльвира Набиуллина сказала, что ни о каком снижении ставки речи не идет, решение о ее повышение лежит на столе, а клиент логично решил остаться при своих, обождав с покупкой автомобиля до возвращения японцев и корейцев с официальными поставками. С такими картами на руках — только блефовать. Впрочем, эта наука дана не всем, а доступность информации в наше время не даст шанса и талантливым игрокам в «экономический покер».

Чем дело обернется? Во-первых, начнут сворачивать бизнес многие китайские бренды: эти ребята «в долгую» играть не намерены. Да и не умеют, судя по всему. Часть, первая «поднебесная» четверка, останется в РФ, скорее всего, в каком-то виде, а вот разные участники «второй десятки» точно запакуют чемоданы и отправятся восвояси, «пофиксив прибыль».

Фото портала АвтоВзгляд.

Во-вторых, сгинут отдельные дилеры и маленькие региональные сети, у которых просто нет достаточного «подкожного жира», чтобы пережить бурю. Которая, тут гадалкой быть не надо, уже началась и скоро достигнет своего апогея.

Ну и, наконец, в-третьих: многие эксперты прогнозируют, что на рынок сейчас вывалят внушительное количество очень «вкусных» предложений: дилеры будут продавать остатки за любые деньги, глубоко в убыток, лишь бы «выйти в кэш».

И кто-то весьма успешно этой возможностью воспользуется. Если, конечно, сумеет собрать воедино три обязательных элемента любой сделки: терпение, уверенность в себе и наличные.