Почему женщины-водители путают педали газа и тормоза, и можно ли с этим бороться

Как правило, педали путают, маневрируя на тесных паркингах, а также при выезде с сервиса или мойки. Именно в этот момент водители, преимущественно женщины и те, кто только получил «права», особенно сосредоточены. В условиях ограниченного пространства им нужно одновременно выполнять сразу несколько действий: смотреть по сторонам и в зеркала, слушать трель парктроника и поглядывать на изображение с камеры заднего вида, оценивать расстояние до стен, оборудования и автомобилей, стоящих по соседству, работать рулем и, о ужас, нажимать поочередно две, а то и три педали. Именно здесь и кроется подвох.

Ученые доказали, и не раз, что центральная нервная система в подобных ситуациях у женщин работает несколько иначе, что добавляет им рассеянности и невнимательности тогда, когда водитель, казалось бы, должен быть максимально собран. А все потому, что именно эта особенность мешает выполнять сразу несколько действий разом. Причем на «автоматах», которые призваны снять лишнюю нервозность с водителя, леди ошибаются чаще — АКП расслабляют, не дают автомобилю заглохнуть, если слишком медленно переносишь ногу с тормоза на газ, позволяют пользоваться мобильным телефоном.