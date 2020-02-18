Почему женщины-водители путают педали газа и тормоза, и можно ли с этим бороться

Как правило, педали путают, маневрируя на тесных паркингах, а также при выезде с сервиса или мойки. Именно в этот момент водители, преимущественно женщины и те, кто только получил «права», особенно сосредоточены. В условиях ограниченного пространства им нужно одновременно выполнять сразу несколько действий: смотреть по сторонам и в зеркала, слушать трель парктроника и поглядывать на изображение с камеры заднего вида, оценивать расстояние до стен, оборудования и автомобилей, стоящих по соседству, работать рулем и, о ужас, нажимать поочередно две, а то и три педали. Именно здесь и кроется подвох.
Ученые доказали, и не раз, что центральная нервная система в подобных ситуациях у женщин работает несколько иначе, что добавляет им рассеянности и невнимательности тогда, когда водитель, казалось бы, должен быть максимально собран. А все потому, что именно эта особенность мешает выполнять сразу несколько действий разом. Причем на «автоматах», которые призваны снять лишнюю нервозность с водителя, леди ошибаются чаще — АКП расслабляют, не дают автомобилю заглохнуть, если слишком медленно переносишь ногу с тормоза на газ, позволяют пользоваться мобильным телефоном.
Усугубляет ситуацию и неправильно выбранная обувь для вождения. Туфли, босоножки, сапоги на высоком каблуке, сланцы — все это усугубляет ситуацию — в каблуках интенсивность педалирования существенно снижается, равно как снижается возможность контролировать усилие при нажатии на педали. Внесли свою лепту и медики, заявив, что у женщин слабо натренирована моторика, потому как в детстве они менее подвижны, чем мужчины. А спортивным играм, которые развивают и координацию, и реакцию, предпочитают дочки-матери.
Но не только женщины становятся заложниками своей физиологии-воспитания. Водители-новички сильного пола так же могут перепутать газ с тормозом. И что любопытно, так же как и дамы из-за неразвитой моторики. Правда, у мужиков все это довольно быстро тренируется и, в отличие от дам, в дальнейшем обходится без рецидивов
Впрочем, есть панацея как для первых, так и для вторых. Во-первых, во время вождения необходимо надевать удобную обувь, пригодную для педалирования (например, кроссовки). А чтобы не путать педали, специалисты рекомендуют не отрывать каблук правой ноги от пола, а работать исключительно ее средней частью и мыском. При таком раскладе будет довольно сложно скакать по педалям, что, в свою очередь, снижает риск перепутать газ и тормоз.