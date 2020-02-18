В России официально представлен обновленный Hyundai Solaris: что изменилось

Впрочем, кругленькая цифра на табло заводского конвейера — лишь полбеды. Цимус мероприятия в том, что наконец-то на суд публики представили не пиратские фотографии обновленного Hyundai (портал «АвтоВзгляд» знакомил своих читателей с ними), а сам автомобиль, который, собственно говоря, с сегодняшнего дня будет сходить со стапелей именно в этом обличии.
По сравнению с дорестайлинговой версией, в новинке рынка изменена решетка радиатора: она стала заметно шире. Придерживаясь современных дизайнерских трендов, производитель сделал ее ячеистой. В топовых версиях цвет решетки — темный хром, а в бюджетных модификациях она будет черной. Обрамление противотуманных фар также изменилось: колодцы стали треугольными, да и в целом бамперы, что передний, что задний, получились более угловатыми и рельефными. На заднем бампере появился фальшдифузор, который придает машине спортивности. Да и в целом «Солярис» получил визуальную агрессию.
Что касается головной оптики, то здесь мы тоже увидим некоторые отличия от предшественника, однако фамильные черты в фарах все же сохранены. Кстати, обновленный «Солярис» будет продаваться со светодиодной оптикой. И речь идет не о ходовых огнях, а о ближнем и дальнем свете. В зеркалах заднего вида появилась функция электросклыдывания. Повторители поворотов в зеркалах стали более ярко выраженными. Теперь переместимся в салон.
Поскольку платформа машины не изменилась, говорить об увеличении пространства внутри не приходится. Однако внутреннее убранство стало однозначно более дружелюбным (то бишь эргономичным) и технологичным.
Для стартовых и средних комплектаций центральная консоль осталась без изменений. А вот в топовых версиях центральное место заняла новая мультимедийная система с выдвинутым вперед 8-дюймовым экраном. Это решение, по мнению некоторых экспертов, напоминает прикрепленный к стеклу на липучку планшет. Хотя лично у вашего корреспондента такого ощущения не сложилось: экран прекрасно вписан в антураж салона.
Из мелких нюансов: в топовых версиях появился глянец в отделке, что добавляет дороговизны внешнему виду. Однако в деталях, с которыми идет постоянный контакт рук, пластик матовый — неприятных разводов не будет. Передние сиденья сделали более удобными — с более выраженными боковой поддержкой и поясничным подпором. У задних пассажиров появилась USB-розетка.
Что касается щитка приборов, то до этой части машины технологическая революция не дошла. Может, оно и к лучшему, что нет особых новоротов, поскольку олдскульная «приборка» довольно хорошо читается. Впрочем, между спидометром и тахометром появился цветной экран, выводящий данные с компьютера автомобиля. Еще из интересностей: уже в базовой комплектации установлены «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Алиса», которые работают в связке с телефоном, подключенном к интернету.
При брызганьи на стекло «незамерзайки», на обновленном Solaris автоматом включается режим рециркуляции воздуха в салоне, что парами «отравы» не дышали водитель и его пассажиры. Кроме того, на этом бюджетном седане появилась функция дистанционного запуска. В авто улучшена шумоизоляция. Подкрылки из войлока снизили для задних пассажиров шум на 2 децибела, для переднего пассажира и водителя шум снижен на 1 децибел. Движки остались прежнеми: объемом 1,4 л (100 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.), агрегатируемые с МКП или «автоматом».
Обновленный Solaris, безусловно, будет стоить дороже предшественника. И связано это отнюдь не с жадностью производителя или дороговизной новых деталей. В первую очередь на стоимость машины повлиял утильсбор, который с начала этого года заботливо увеличило наше правительство. Впрочем, цены на машину в рамках ее презентации названы не были.
И несколько слов о дальнейших планах корейцев в России. На церемонии, посвященной выпуску двухмиллионного автомобиля, присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По словам главы Северной столицы, каждый седьмой автомобиль, продаваемый в России, сходит с конвейера завода Hyundai в Питере. И в совместных планах города на Неве и корейского производителя — строительство завода по производству двигателей, что даст региону порядка 500 дополнительных рабочих мест.