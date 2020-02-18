В России официально представлен обновленный Hyundai Solaris: что изменилось

Впрочем, кругленькая цифра на табло заводского конвейера — лишь полбеды. Цимус мероприятия в том, что наконец-то на суд публики представили не пиратские фотографии обновленного Hyundai (портал «АвтоВзгляд» знакомил своих читателей с ними), а сам автомобиль, который, собственно говоря, с сегодняшнего дня будет сходить со стапелей именно в этом обличии.

По сравнению с дорестайлинговой версией, в новинке рынка изменена решетка радиатора: она стала заметно шире. Придерживаясь современных дизайнерских трендов, производитель сделал ее ячеистой. В топовых версиях цвет решетки — темный хром, а в бюджетных модификациях она будет черной. Обрамление противотуманных фар также изменилось: колодцы стали треугольными, да и в целом бамперы, что передний, что задний, получились более угловатыми и рельефными. На заднем бампере появился фальшдифузор, который придает машине спортивности. Да и в целом «Солярис» получил визуальную агрессию.

Что касается головной оптики, то здесь мы тоже увидим некоторые отличия от предшественника, однако фамильные черты в фарах все же сохранены. Кстати, обновленный «Солярис» будет продаваться со светодиодной оптикой. И речь идет не о ходовых огнях, а о ближнем и дальнем свете. В зеркалах заднего вида появилась функция электросклыдывания. Повторители поворотов в зеркалах стали более ярко выраженными. Теперь переместимся в салон.