Битва технологий: автозапуск «против» предпускового подогревателя двигателя

Теплый гараж или услужливый водитель — символы роскоши, которые по карману далеко не каждому. Поэтому россиянин понурым зимним утром садится в ледяную машину, которую надо прогреть, параллельно разгребая сугробы серого снега. Конечно, снег может быть и белым, но тогда сугроб на крыше значительно выше. Согрелись по народной методе — разминка, зарядка, физические нагрузки — и можно ехать на работу. Стрелка температуры двигателя как раз «отлипла» от самого дна шкалы. И так — несколько месяцев в году. Печально, если не сказать пессимистично. Впрочем, решить этот вопрос совсем не сложно и уже, будем откровенно, не так и дорого: системы предпускового подогрева двигателя и автозапуск широко распространены. Но решая единственную задачу, системы автозапуска влекут за собой целый букет серьезных проблем, на фоне которых предпусковой подогреватель перестает казаться дорогим и бесполезным аналогом. Скорее — наоборот.
Литры и рубли
В первые минуты холодный двигатель на холостых оборотах потребляет в 7 раз больше топлива, чем прогретый. Простая арифметика подсказывает, что прогрев — дело накладное, а при нынешних ценах на ГСМ так и вовсе грабеж средь бела дня. Пока мотор прогреется до рабочей температуры, пока оттает лобовое и боковые стекла, «в трубу» улетит не одна сотня. За неделю — полторы — две тысячи. За год? Так за 6 холодных месяцев (а в ряде регионов — за 9 месяцев) в горловину бензобака можно залить отпуск, новый холодильник и телевизор, а в некоторых случаях — даже самый современный iPhone.
Хотя, для примера, жидкостный предпусковой подогреватель Hydronic производства Eberspächer за 30 минут, достаточных для прогрева салона и двигателя в средней полосе России, сжигает около 300 грамм топлива. Литр-полтора в неделю, 35—40 литров или 2,5 тыс. рублей в год. Это, конечно, усредненные значения. Фактические значения могут отличаться в зависимости от стоимости топлива в регионе, частоты и продолжительности прогрева. Но в любом случае это экономия, от которой не скрыться, как ни крути.
Проблема ресурса
Каждая активация автозапуска — это холодный пуск двигателя, при котором многократно увеличивается износ всех его узлов и агрегатов. На морозе масло густеет, во время стоянки — стекает в картер. В результате на старте возникает недостаток смазки, который по-научному называется «Режим масляного голодания». А по-простому, по рабоче-крестьянски, недостаток смазки, повышенное трение и износ деталей. Как итог — преждевременный и дорогой ремонт двигателя. Собственно, чтобы снизить издержки зимней эксплуатации ТС, мотор и надо греть. Малой кровью, на холостых оборотах.
Все вышеперечисленное нужно умножить на два, если речь идет о турбированных двигателях. Ведь турбина смазывается тем же густым моторным маслом, которое всю ночь стекало в картер. Ресурс современного высокофорсированного мотора и так вызывает недоумение, а уж стоимость замены турбины гарантирует настоящий шок. И ведь это не страховой и даже не гарантийный случай.
Недаром скандинавы уже давно научились пользоваться предпусковыми подогревателями: ими оборудованы весь коммерческий транспорт — деньги там считать умеют — а частные авто получают «доброе тепло» от обычной электрической розетки, которая есть во дворе у каждого квартиросъемщика. Россияне таким богатством пока обделены, но со временем наверняка обзаведутся. Набирающие популярность автономные предпусковые подогреватели, такие как Гидроник, говорят о начале процесса всеобщего «правильного прогрева двигателя».
Проблемы с законом
Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 69-Ф3 в Кодекс РФ об административных правонарушениях были внесены изменения, в соответствии с которыми с 1.07.2012 г. была повышена ответственность за нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах: стоянка с работающим двигателем запрещена. Стоянка, согласно Закону — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой. Выходит, что прогрев двигателя дольше пяти минут грозит жителю районного или областного центра административным штрафом в 1500 рублей. Для жителя или гостя города федерального значения, Москвы или Санкт-Петербурга, эта сумма автоматически удваивается. Автозапуск под этот закон попадает, а вот предпусковой подогреватель — нет. Мотор-то не работает. Автомобиль заглушен. Шах и мат.
Сопутствующие проблемы
Вспомним про современные дизельные авто, которые «на холостом» не прогревают ни двигатель, ни салон. Только масло по движку разгонят. Также грех не сказать про страховку. Установка автозапуска зачастую требует вшить под торпедо один из ключей — иммобилайзер ведь надо обмануть. Страховая компания на такую фору угонщикам пойти не готова: либо стоимость задерут до неподъемных цифр, либо вообще откажут страховать. Можно, конечно, и не уведомить, «забыть», но в случае угона обычно просят предоставить оба ключа…
Вместо послесловия
Цена, пожалуй, единственный плюс «автозапуска» перед предпусковым подогревателем. Именно цена, а не стоимость. Технически, сигнализацию устанавливают один раз, и менять приходится только батарейку в пульте. И чаша весов начинает вроде бы склоняться в другую сторону — деньги самый сильный аргумент. Но давайте будем чуточку мудрее: компромисс с совестью и собственным спокойствием, читай, обман страховой или полный отказ от КАСКО для авто, дополнительный износ двигателя, который однажды выльется в копеечку, и тот самый сверхрасход горючего делают предпусковой нагреватель прямым конкурентом автозапуска уже в первый год эксплуатации. А на втором году продукты типа Eberspächer Hydronic вырываются вперед уже и в плане финансов.