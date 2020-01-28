Битва технологий: автозапуск «против» предпускового подогревателя двигателя

Теплый гараж или услужливый водитель — символы роскоши, которые по карману далеко не каждому. Поэтому россиянин понурым зимним утром садится в ледяную машину, которую надо прогреть, параллельно разгребая сугробы серого снега. Конечно, снег может быть и белым, но тогда сугроб на крыше значительно выше. Согрелись по народной методе — разминка, зарядка, физические нагрузки — и можно ехать на работу. Стрелка температуры двигателя как раз «отлипла» от самого дна шкалы. И так — несколько месяцев в году. Печально, если не сказать пессимистично. Впрочем, решить этот вопрос совсем не сложно и уже, будем откровенно, не так и дорого: системы предпускового подогрева двигателя и автозапуск широко распространены. Но решая единственную задачу, системы автозапуска влекут за собой целый букет серьезных проблем, на фоне которых предпусковой подогреватель перестает казаться дорогим и бесполезным аналогом. Скорее — наоборот.

Литры и рубли

В первые минуты холодный двигатель на холостых оборотах потребляет в 7 раз больше топлива, чем прогретый. Простая арифметика подсказывает, что прогрев — дело накладное, а при нынешних ценах на ГСМ так и вовсе грабеж средь бела дня. Пока мотор прогреется до рабочей температуры, пока оттает лобовое и боковые стекла, «в трубу» улетит не одна сотня. За неделю — полторы — две тысячи. За год? Так за 6 холодных месяцев (а в ряде регионов — за 9 месяцев) в горловину бензобака можно залить отпуск, новый холодильник и телевизор, а в некоторых случаях — даже самый современный iPhone.

Хотя, для примера, жидкостный предпусковой подогреватель Hydronic производства Eberspächer за 30 минут, достаточных для прогрева салона и двигателя в средней полосе России, сжигает около 300 грамм топлива. Литр-полтора в неделю, 35—40 литров или 2,5 тыс. рублей в год. Это, конечно, усредненные значения. Фактические значения могут отличаться в зависимости от стоимости топлива в регионе, частоты и продолжительности прогрева. Но в любом случае это экономия, от которой не скрыться, как ни крути.