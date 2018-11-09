Тест-драйв «каблучка» FIAT Doblo: тревожный чемоданчик

Фото avtovzglyad.ru
Что действительно важно современному автовладельцу, какие опции мы используем, а какие так и остаются строчкой в описании, почему коммерческий транспорт в России становится все популярнее и какие задачи стоят перед единственным семейным автомобилем сегодня? На все эти вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответил FIAT Doblo, «каблучок» с большим потенциалом.
Эдуард Раскин

Нет-нет, да и мелькнет на дороге FIAT Doblo первого поколения. Машина приглянулась более чем 20 000 россиян и до сих пор несет на своих плечах логистику множества семей, микро и нанобизнеса, а кое-где еще и сверкает «ливреей» корпоративного парка. «Каблучок» был действительно достойный: в 2006 году его даже признали лучшим в своем классе и вручили награду «International Van of the Year 2006». А скромные показатели продаж в России объяснимы: 2008 год, раздолье и богатство, золотое время седанов. Россияне, вкусив кредитных продуктов, стояли в очередях за совсем другими машинами. К тому же народное мнение, читай коллективное мышление, не могло принять покупку для личных нужд коммерческого транспорта. Более того — до сих пор не может. А пора бы.

Набор необходимых опций, просторный салон, большой багажник и доступный ценник — краеугольные камни, на которых построена итальянская «рабочая лошадка».

FIAT Doblo, с ударением на последний слог — просторный, вместительный и многофункциональный автомобиль, уходил и приходил в Россию, повторяя сложный путь FIAT на постсоветском пространстве. Очередное пришествие состоялось в феврале 2018 года. Рестайлинговая машина второго поколения предстала перед российским покупателем в двух исполнениях: грузовой версии Cargo и пассажирской Combi. В редакцию портала «АвтоВзгляд» прибыл последний: пятиместный вэн в единственной официально представленной на наших широтах версии с 1,4-литровым 95-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото avtovzglyad.ru

Обновления пришлись «Добло» к лицу: «каблучок» стал выглядеть симпатичнее, современнее и аккуратнее. Новые фары, бампер, решетка радиатора, капот и крылья — итальянцы перелицевали всю переднюю часть автомобиля. Корме досталось куда меньше — только новые фонари.

А вот салон вниманием обласкан: новая панель, руль, в интерьере использованы иные материалы отделки. И, конечно, ключевое преимущество любого комтранса над простой «легковушкой»: огромное количество карманов, полок и срытых ниш, позволяющих водителю и пассажирам удобно расположить в автомобиле все самое необходимое. Роскошная обзорность, достигнутая за счет высоких окон, может сравниться только с аквариумом. Рулевая колонка наделена настройками по вылету и углу наклона, а кресла позволяют удобно устроиться даже самым разным водителям — хоть богатырю, хоть балерине. Жаль только позабыл производитель про поясничную и боковую поддержку: шофер этого авто будет много времени проводить за рулем.

FIAT Doblo оснащен скромным, но потрясающе точным набором опций. Иными словами, в автомобиль установили все необходимое, а лишние и редко используемые опции оставили за скобками в угоду цены. Стекла и зеркала электрифицированы, кондиционер охлаждает, а печка согревает, магнитола читает не только флешку, но и телефон, а сиденья подогреваются. Настоящий тревожный чемоданчик: все на местах и ничего лишнего!

Фото avtovzglyad.ru

Огромным плюсом автомобиля являются сдвижные двери второго ряда: в условиях парковки на сжатом пространстве городских паркингов это решение здорово облегчает жизнь. А уж грузить и разгружать через такие проемы — одно удовольствие. Кто хоть раз в жизни утрамбовывал в скудный проем седана или хетчбэка большое детское кресло — поймет и оценит. Родители также оценят маленькое изогнутое внутрисалонное зеркало: деятельность населения галерки видна во всех подробностях.

Русские ценят большой багажник. И тут у «Добло» равных найдется немного: огромный трюм грузподъемностью в 900 кг объемом больше, чем в кубометр (950х1195х1250 мм) позволяет решить все логистические задачи. От домашних до вполне коммерческих: в него легко можно уместить холодильник, бочку и ванну. Влезает и двигатель в полной заводской упаковке. А разложив сидения — все вышеперечисленное разом. Распашные двери багажного отсека стимулируют к глобальной загрузке, а общесемейный выезд на дачу теперь можно уместить в одну поездку. Одним словом, родители будут счастливы. Проверено.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

В Россию FIAT Doblo приехал из Турции в одной единственной комплектации: классический 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый мотор и механическая трансмиссия о пяти передачах. Производитель так передает посыл: он не для гонок, он — для решения задач. Удобный и короткоходный рычаг трансмиссии манит переключаться чаще, но смысла в этом нет. Для набора скорости нужно крутить мотор до четырех тысяч оборотов, а с третьей можно переключаться сразу на пятую передачу.

Отсутствие дизельного агрегата в линейке — странный маркетинговый ход. Казалось бы, коммерческий транспорт и тяжелое топливо — понятия неразделимые. Но тут стоит напомнить, что автомобиль, который прибыл в редакцию, располагает скорее к семейному использованию, чем к службе. К тому же, с каждым годом растет популярность газобаллонного оборудования, а «Добло» с его мотором словно специально создан для ГБО.

Фото avtovzglyad.ru

…FIAT Doblo — универсальный автомобиль для маршрутов ближней и средней дальности, практичный и многофункциональный семейный автомобиль, способный на подвиги. Одним из ключевых его достоинств стала цена: пассажирская версия обойдется в 1 155 000 рублей. Столько стоит максимальная комплектация KIA Rio и Hyundai Solaris. Так что появление итальянского пассажирского «каблучка» в сервисах такси уже не за горами — уж больно он хорош для городской пассажирской логистики.

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10 ноября 2018
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