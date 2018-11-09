Тест-драйв «каблучка» FIAT Doblo: тревожный чемоданчик

Нет-нет, да и мелькнет на дороге FIAT Doblo первого поколения. Машина приглянулась более чем 20 000 россиян и до сих пор несет на своих плечах логистику множества семей, микро и нанобизнеса, а кое-где еще и сверкает «ливреей» корпоративного парка. «Каблучок» был действительно достойный: в 2006 году его даже признали лучшим в своем классе и вручили награду «International Van of the Year 2006». А скромные показатели продаж в России объяснимы: 2008 год, раздолье и богатство, золотое время седанов. Россияне, вкусив кредитных продуктов, стояли в очередях за совсем другими машинами. К тому же народное мнение, читай коллективное мышление, не могло принять покупку для личных нужд коммерческого транспорта. Более того — до сих пор не может. А пора бы.

Набор необходимых опций, просторный салон, большой багажник и доступный ценник — краеугольные камни, на которых построена итальянская «рабочая лошадка».

FIAT Doblo, с ударением на последний слог — просторный, вместительный и многофункциональный автомобиль, уходил и приходил в Россию, повторяя сложный путь FIAT на постсоветском пространстве. Очередное пришествие состоялось в феврале 2018 года. Рестайлинговая машина второго поколения предстала перед российским покупателем в двух исполнениях: грузовой версии Cargo и пассажирской Combi. В редакцию портала «АвтоВзгляд» прибыл последний: пятиместный вэн в единственной официально представленной на наших широтах версии с 1,4-литровым 95-сильным бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач.