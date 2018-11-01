Корейский городовой: тест-драйв обновленного KIA Soul

Что требует горожанин от своего авто — багажник, маневренность, внешний вид? Соотношение цены и качества или динамики и экономичности? Разберемся на примере посвежевшего, но неоднозначного KIA Soul.

Чтобы разобраться в причинах, по которым эта кроха исправно завоевывает не только женские сердца, нужно отправиться в Калифорнию, где в дизайн-студии KIA родился KIA Soul Concept. Майк Торпи создавал то, о чем мечтает каждый автопроизводитель: машину для привлечения молодежной аудитории. Первый же выход концепта в свет на автосалоне в Детройте показал, что работа художника зрителю приглянулась. Но премьера столь яркого авто требовала особого места: в 2008 году KIA Soul показали миру в Париже. А в 2009-ом он прибыл в Россию.

С тех пор прошло без малого 10 лет и «Душа» успела пережить поколение, и обзавестись обновками, а заодно набрать необходимый пул комплектаций и обрасти целым ворохом споров. Притом отнюдь не у конечного потребителя: покупателю было наплевать на классификации и мнения экспертов относительно класса своего избранника.