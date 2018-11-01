Корейский городовой: тест-драйв обновленного KIA Soul

Размер не имеет значения, или почему субкомпактный кроссовер из Страны утренней свежести пришелся ко двору по обе стороны Тихого океана? Портал «АвтоВзгляд» отвечает на эти и другие вопросы в ходе испытаний обновленного KIA Soul.
Евгений Васин

Что требует горожанин от своего авто — багажник, маневренность, внешний вид? Соотношение цены и качества или динамики и экономичности? Разберемся на примере посвежевшего, но неоднозначного KIA Soul.

Чтобы разобраться в причинах, по которым эта кроха исправно завоевывает не только женские сердца, нужно отправиться в Калифорнию, где в дизайн-студии KIA родился KIA Soul Concept. Майк Торпи создавал то, о чем мечтает каждый автопроизводитель: машину для привлечения молодежной аудитории. Первый же выход концепта в свет на автосалоне в Детройте показал, что работа художника зрителю приглянулась. Но премьера столь яркого авто требовала особого места: в 2008 году KIA Soul показали миру в Париже. А в 2009-ом он прибыл в Россию.

С тех пор прошло без малого 10 лет и «Душа» успела пережить поколение, и обзавестись обновками, а заодно набрать необходимый пул комплектаций и обрасти целым ворохом споров. Притом отнюдь не у конечного потребителя: покупателю было наплевать на классификации и мнения экспертов относительно класса своего избранника.

Сами производители причислили «Соул» к новому тогда сегменту «городских кроссоверов», знатоки называли его хэтчбеком, а острые перья и вовсе отправили в раздел микровэнов в общества Ford Fusion и Scion Xb.

Корейцев понять можно: как корабль назовешь — так он и поплывет. Покупатель жаждал любой автомобиль, названный кроссовером, и он его получил. Оказалось, что полный привод не так уж и важен, а высокий дорожный просвет — понятие растяжимое.

Итак, KIA Soul в ходе обновления чуть подрос, став просторней в салоне, округлился, добавив милоты, сменил фары и фонари, обзавелся багажником: недоразумение, объемом 222 литра уступило место вполне жизнеспособному трюму на 354 литра. Удобный органайзер для мелкого автоскарба на месте — под полом багажного отделения. Кореец залез на высоту в 153 мм от земли и не обладает трансмиссией 4х4, но кого это волнует, когда за яркий и привлекательный автомобиль просят какие-то 900 000 с небольшим рублей?

Грамотные, если не сказать мудрые, решения по всему салону позволили добиться не только визуального удовольствия, но и продуктивности. При скромных внешних параметрах, среднерусский водитель нигде не ущемлен, а пассажиры и вовсе находятся в глубокой нирване: что на переднем ряду, что на заднем.

Отдельной благодарности достойны кресла, которые спроектированы для нашей комплекции, и позволяют долго толкаться в городских заторах без последствий для спины. KIA Soul оснащен добротной мультимедиа: стереосистема JBL, дружба со смартфонами благодаря Android Auto и Apple Carplay, 8-дюймовый экран. В общем, маленький кореец богато оснащен.

На испытаниях портала «АвтоВзгляд» оказался автомобиль, оснащенный 1,6-литровым 124-сильным бензиновым мотором и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. До сотни это квадратное чудо разгоняется за гнетущие 12,5 секунд, уверенно поглощает 10 литров 95-го бензина в городе, но может позволить себе и 92-ой в случае острой нужды.

Обделенный гоночными характеристиками, Soul берет другим: как уже было сказано, это невероятно удобная машина для городского быта. Парковаться на нем — сущее наслаждение, ведь кроссовер заканчивается там, где находится стекло пятой двери.

Развернуться можно на «носовом платке», воспользовавшись камерой заднего вида и достаточно большими лопухами зеркал, которые отказываются складываться по мановению кнопки или брелока. Электроусилить руля на кроссовере настроили не в пример другим «бюджетникам»: машина слушается баранку, а от «уха до уха» всего 2,85 оборота.

К тому же, автомобиль оснащен длинным списком опций активной безопасности: от ABS, которую сейчас не ставят разве что на велосипеды, до систем контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом.

Динамики 1,6-литрового мотора в каменных джунглях хватает, хотя и «отношения» двигателя с коробкой передач могли быть и получше. Переключение передач происходит по странному, несколько отстающему алгоритму. Особенно эта черта характера сказывается на загородной трассе, где обгон любого «длинномера» превращается в приключение. Дождавшись подходящей ситуации, нужно выжать педаль газа ниже пола, потом дать мотору осознать посыл и уже после рвануть на встречную полосу.

Более мощные комплектации — в России «Соул» представлен и с 1,6-литровым двигателем о непосредственном впрыске, и с двухлитровым 150-сильным «бензином», и с 1,6-литровым турбомотором на две сотни «лошадей» — такой проблемы не знают. Но базовый силовой агрегат подразумевает исключительно городскую эксплуатацию.

Как и практически все модели бюджетного сегмента, KIA Soul не может похвастать идеально собранной подвеской: стыки и ямы летят точно «в кобчик» водителю, а разбитый асфальт и вовсе может «растрясти» до потери управляемости. Отсыл к слову «кроссовер» нивелируется эпитетом «городской» и не имеет никакого отношения к плохому асфальту и бездорожью. «Душа» справится с парковкой на тротуаре, проедет без кузовных повреждений одинокую яму или перепрыгнет через «лежачий полицейский», но ждать от автомобиля большего не стоит. Даже легкая распутица приведет к походу за тягачом.

KIA Soul, чья стоимость заканчивается на 1 476 900 за псевдоспортивную версию GT, без всяких оговорок удовлетворит горожанина, не обремененного дачным вопросом. Багажник подрос, а сложенные сидения и широченный зев пятой двери позволят перевезти не то что велосипед — холодильник! Симпатичный и не вычурный, удобный и не дорогой, компактный, но при этом просторный — Soul подходит под требования слишком большого числа автолюбителей. Поэтому — к гадалке не ходи — популярность этого «паркетника» будет только расти.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, кроссоверы, автосалоны, купить машину, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса, тест-драйв
1 ноября 2018
306