10 самых быстрых и дорогих авто мира, которые можно взять в прокат

Многие россияне, отправляясь на новогодние каникулы за границу, не прочь взять там на прокат машину. Правда, обычно останавливают свой выбор на бюджетных и недорогих в аренде авто. А что, если устроить себе настоящий праздник, и разориться не на крутую, а очень крутую тачку, которая априори создаст превосходное праздничное настроение? Для тех, кто готов оторваться на отдыхе по полной программе, портал «АвтоВзгляд» совместно с экспертами сервиса путешествий OneTwoTrip выяснил, во сколько может обойтись аренда самых быстрых и дорогих авто в мире.
Но прежде чем начать наш обзор скажем, что мы изучили предложения прокатных компаний в 100 популярных среди туристов городах мира и отобрали самые быстрые варианты авто. Учитывалась мощность автомобилей (лошадиные силы) и время разгона до 100 км/ч.
БЫСТРЕЕ НЕКУДА
Итак, самой быстрой машиной в нашем списке оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил (разгон до 100 км/ч — 2,9 секунды). Автомобиль стоимостью от 17 миллионов рублей можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки.
На втором месте оказался Ferrari 488 Spider 17 миллионов рублей (670 л. с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды) — его дают на прокат в Милане за 191 000 рублей в сутки.
Porsche 911 Turbo, который разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды и имеет мощность 540 лошадиных сил, можно арендовать в Мюнхене за 169 000 рублей, а стоит эта машина минимум 12 миллионов рублей.
ДОРОЖЕ ДОРОГОГО
Самая дорогая машина рейтинга стоит от 20 миллионов рублей. Это Ferrari F12 Berlinetta (740 л. с, разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды). Машину можно арендовать в Мюнхене за 165 000 рублей.
Однако самая высокая цена проката оказалось у другого дорогого суперкара — Lamborghini Huracan Spyder (610 л. с, разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды). Стать ненадолго владельцем авто стоимостью от 19 миллионов рублей можно за 218 000 рублей в сутки.
ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Набор документов для аренды дорогостоящего автомобиля тот же, что и для рядового транспортного средства: международное водительское удостоверение, кредитная карта на имя водителя, подтверждение бронирования. Часто многие прокатные компании для подтверждения брони требуют предоплату, такая процедура характерна для любых моделей авто, но в случае с машинами класса люкс с клиента могут удержать предоплату в размере 100%.
К тому же, некоторые прокатные компании могут не сдавать в аренду такие машины водителям младше 25 или 30 лет. Также всем, кто берет в аренду дорогие авто, важно помнить, что на кредитной карте компания-прокатчик заморозит большую сумму в качестве депозита.