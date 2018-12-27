10 самых быстрых и дорогих авто мира, которые можно взять в прокат

Но прежде чем начать наш обзор скажем, что мы изучили предложения прокатных компаний в 100 популярных среди туристов городах мира и отобрали самые быстрые варианты авто. Учитывалась мощность автомобилей (лошадиные силы) и время разгона до 100 км/ч.

БЫСТРЕЕ НЕКУДА

Итак, самой быстрой машиной в нашем списке оказалась Lamborghini Aventador мощностью 700 лошадиных сил (разгон до 100 км/ч — 2,9 секунды). Автомобиль стоимостью от 17 миллионов рублей можно арендовать в Абу-Даби за 185 000 рублей в сутки.

На втором месте оказался Ferrari 488 Spider 17 миллионов рублей (670 л. с, разгон до 100 км/ч за 3 секунды) — его дают на прокат в Милане за 191 000 рублей в сутки.

Porsche 911 Turbo, который разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды и имеет мощность 540 лошадиных сил, можно арендовать в Мюнхене за 169 000 рублей, а стоит эта машина минимум 12 миллионов рублей.

ДОРОЖЕ ДОРОГОГО

Самая дорогая машина рейтинга стоит от 20 миллионов рублей. Это Ferrari F12 Berlinetta (740 л. с, разгон до 100 км/ч за 3,1 секунды). Машину можно арендовать в Мюнхене за 165 000 рублей.