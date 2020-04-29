5 советов водителю, как в дальней поездке быстро избавиться от боли в области шеи

Прежде всего, следует сказать о том, что боли в шее сами по себе не исчезают. Явление это перманентное. Но его можно минимизировать. Разумеется, следить за посадкой в автомобиле, а за его пределами стараться вести активный образ жизни. Впрочем, и злоупотреблять спортом тоже не следует, ведь можно переусердствовать и сделать только хуже.

По утверждению известного физиотерапевта Сэмми Марго, боли в области шеи за рулем происходят по причине перманентного сокращения, либо статичного растяжения. Фактически водитель в ходе длительной поездки подвергает мускулатуру шеи и спины стрессу, заставляя перенапрягаться. Чтобы избавиться от болезненных ощущений, специалисты рекомендуют систематически делать несложные упражнения, которые помогут наладить нормальный кровоток, разработать суставы, а также снять общие напряжение и усталость.