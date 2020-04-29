5 советов водителю, как в дальней поездке быстро избавиться от боли в области шеи

Прежде всего, следует сказать о том, что боли в шее сами по себе не исчезают. Явление это перманентное. Но его можно минимизировать. Разумеется, следить за посадкой в автомобиле, а за его пределами стараться вести активный образ жизни. Впрочем, и злоупотреблять спортом тоже не следует, ведь можно переусердствовать и сделать только хуже.
По утверждению известного физиотерапевта Сэмми Марго, боли в области шеи за рулем происходят по причине перманентного сокращения, либо статичного растяжения. Фактически водитель в ходе длительной поездки подвергает мускулатуру шеи и спины стрессу, заставляя перенапрягаться. Чтобы избавиться от болезненных ощущений, специалисты рекомендуют систематически делать несложные упражнения, которые помогут наладить нормальный кровоток, разработать суставы, а также снять общие напряжение и усталость.
Итак, опустите подбородок на грудь, а после, приподняв голову, посмотрите наверх. Далее не торопясь, поверните голову вправо, затем влево. Совершайте паузы в 1—2 секунды. Потом можно наклонить голову вправо к правому плечу и соответственно, влево — к левому. Не забывайте: плавно и медленно.
Апогеем станет помощь рук. Соедините пальцы перед собой и вытяните их вперед. Естественно, для этого придется таки покинуть салон автомобиля, если вы еще не сделали этого до сих пор. И, наконец, сцепите пальцы рук за спиной и попробуйте спокойно, но предельно максимально потянуться назад. Поверьте, после повторения подобных упражнений вам станет гораздо лучше. Только не стоит путать разминку с нагрузкой.