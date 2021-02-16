Тест-драйв самой «крутой» LADA Vesta: эксклюзив заказывали?

Для начала, пожалуй, стоит отметить, что флагманский седан LADA постоянно эволюционирует. Иными словами, работы над моделью ведутся перманентно. И улучшайзинг «Весточки» — налицо. Естественно, за старания инженеров платить придется потребителям. А вот стоит ли это того, выяснил портал «АвтоВзгляд» на примере самой дорогой LADA Vesta Exclusive 2021 модельного года.
Для справки: седан в «эксклюзивном» исполнении попросит за себя 1 000 000 рублей. Согласитесь, не кисло для русского средства передвижения.
Первое, что бросается в глаза — это, безусловно, цвет. Ярко-синий окрас, именуемый заводом, как «Дайвинг», сильно напоминает М-оттенок у BMW. Он невероятно подходит «Весте»: в таком колоре LADA смотрится дорого-богато и даже солидно. Под стать ценнику. Дорого? Да, но то, что есть в этой Vesta Exclusive, британский Range Rover предложит за 13 миллионов. Не верите? Смотрите сами.
Набора аквалангов для погружения, конечно, в багажнике вы не найдете, зато комплектация Exclusive включает в себя такие роскошества, как подогрев рулевого колеса и всех сидений, обогрев ветрового стекла, несколько USB-входов, спутниковую навигацию, камеру заднего вида, парктроники, сенсорный дисплей с направляющими для парковки, антенну в виде модного нынче плавника на крыше, стереосистему с разнесенной акустикой, а также полный электропакет. И это еще не весь перечень сладостей бытия. Для полного счастья не хватает разве что панорамной крыши, проекции на лобовое стекло, диодов головного света и омывателя камеры заднего вида. Про кофеварку лучше умолчим.
1,6-литровый 113-сильный двигатель производства Renault-Nissan в Vesta Exclusive работает в паре с вариатором Jatco. Примечательно, что в отличие от LADA Xray Cross, в «Весте» бесступенчатая коробка работает более слаженно: видимо, сказываются немного видоизмененные настройки. По крайней мере, ускорение со средних оборотов у Vesta стало гораздо более внятным. Да и расход топлива, согласно показаниям компьютера, у Vesta Exclusive ниже — около 8 литров против 10 у Xray Cross. Бензин, разумеется, 92-й.
Теперь немного дегтя в бочку. Несмотря на то, что тольяттинцы явно поработали над шумоизоляцией, совершенству, как известно, нет предела. Так, уличные шумы прорываются в салон Vesta Exclusive сквозь дверные проемы. А на внутренней стороне крышки багажника появилась ручка для закрывания, сама крышка отделана ворсистым материалом,и теперь уже не поцарапаешь руки. Но! Половина этой самой пресловутой крышки по-прежнему представлена голым, как стримерши в «Тик-Токе» железом. Неужели сложно было отделать всю поверхность целиком?
Впрочем, тогда машина, вероятно, обошлась бы еще дороже. Кнопки стеклоподъемников туговаты, и нет автоматического режима хотя бы для водительского стекла. Мелочи? Да, безусловно, но как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «нет ничего важнее мелочей».
На ходу Vesta радует пуще прежнего: рулевое управление сюда перекочевало от Rеnault, а вот тормозные механизмы хотелось бы посерьезнее. Нет, тормоза, безусловно есть, но иногда от них хочется более эффективной отдачи. Зато пенеастроенные подвески глотают такие ухабы, что манерным и капризным «корейцам» и не снилось. При этом «ходовая» сглаживает изъяны полотна без малейшего дискомофрта для обитателей салона.
Как бы там ни было, но АВТОВАЗ больше нельзя назвать «проклятым местом», как до недавнего времени шутили в одном из анекдотов. Это предприятие, способное эволюционировать и производить качественный продукт.
Да, есть еще над чем работать, но волжане это и без нас прекрасно понимают. И, повторимся, работают. Всего-то понадобилось ввести иностранный топ-менеджмент и технологии. К сожалению, законы рынка таковы, что хорошее по определению не может быть дешевым, а
почти все комплектующие в российской LADA родом «оттуда». Так что не стоит удивляться ценнику на наши новые «Жигули», равно как и тому, что он, скорее всего, будет расти и дальше. С другой стороны, импортные одноклассники-конкуренты нашей LADA еще дороже, а при этом куда беднее оснащены.