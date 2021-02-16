Тест-драйв самой «крутой» LADA Vesta: эксклюзив заказывали?

Теперь немного дегтя в бочку. Несмотря на то, что тольяттинцы явно поработали над шумоизоляцией, совершенству, как известно, нет предела. Так, уличные шумы прорываются в салон Vesta Exclusive сквозь дверные проемы. А на внутренней стороне крышки багажника появилась ручка для закрывания, сама крышка отделана ворсистым материалом,и теперь уже не поцарапаешь руки. Но! Половина этой самой пресловутой крышки по-прежнему представлена голым, как стримерши в «Тик-Токе» железом. Неужели сложно было отделать всю поверхность целиком?

Впрочем, тогда машина, вероятно, обошлась бы еще дороже. Кнопки стеклоподъемников туговаты, и нет автоматического режима хотя бы для водительского стекла. Мелочи? Да, безусловно, но как говорил знаменитый сыщик Шерлок Холмс: «нет ничего важнее мелочей».

На ходу Vesta радует пуще прежнего: рулевое управление сюда перекочевало от Rеnault, а вот тормозные механизмы хотелось бы посерьезнее. Нет, тормоза, безусловно есть, но иногда от них хочется более эффективной отдачи. Зато пенеастроенные подвески глотают такие ухабы, что манерным и капризным «корейцам» и не снилось. При этом «ходовая» сглаживает изъяны полотна без малейшего дискомофрта для обитателей салона.