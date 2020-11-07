Тест-драйв нового KIA Mohave: и в грязи, и в князи

Признаюсь, что для меня Mohave всегда был автомобилем для зажиточных пенсионеров: до невозможности скучный дизайн, простенький интерьер, ни малейшего намека на статусность его владельца. И, очевидно, я не одинок в подобном восприятии автомобиля, о чем свидетельствуют продажи: за прошлый год «мохавчиков» в России было реализовано меньше тысячи штук (887 единиц, если быть точным). Согласитесь: слезы, да и только.
Понятное дело, что в структуре продаж KIA эта модель скорее имиджевый, нежели коммерческий продукт, потому, наверное, в столь быстро меняющемся мире эволюция до Mohave докатилась в последнюю очередь. Но все же докатилась.
Автомобиль реально посвежел. Да, ему оставили старый «скелет», но на него надели молодое брутальное «тело». Мускулистое «лицо» выглядит по-настоящему агрессивно — во многом благодаря необычному дизайну фар. Если посмотреть на Mohave в профиль, то здесь без радикальных перемен. Разве что пластиковый обвес стал более раздутым, что визуально добавило корейцу ширины.
Без альтернатив
Заглянув под капот, увидим там… старого знакомого: 3-литровый 249-сильный турбодизельный V6, которым эта модель вооружается вот уже добрый десяток лет. Из «аппгрейда» тут, пожалуй, только усиленный электровентилятор, благодаря которому машина теперь будет лучше охлаждаться на холостом ходу и на малых оборотах придвижении по бездорожью.
Мотор работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», так же доставшимся в наследство от предшественника. И никаких других вариантов, ни по мотору, ни по АКП не существует.
Обойдемся без жести
Новый Mohave, как и его предок, не имеет жестких блокировок раздатки или дифференциала, а потому глупо думать, что грязь по пояс — его родная стихия. Хотя на умеренном бездорожье машина чувствует себя вполне уверенно. Во многом — благодаря раздаточной коробке с пониженной передачей и системе подключаемого полного привода Torque-on-Demand (что можно перевести, как «момент по запросу»).
Если в двух словах, то это фрикционная история, которая перераспределяет крутящий момент между задней и передней осью. По умолчанию 97% энергии движка уходит на задние колеса, а когда одно из них начинает проскальзывать, компьютер подключает муфту в раздатке, и та может отдать на передок до 50% крутящего момента.
Ну а если вы приобретете топовую версию Mohave, то среди прочих опций получите задний дифференциал повышенного трения, который на грязевом или снежном участке, безусловно, станет хорошим подспорьем.
Остался без «воздуха»
Если говорить о ходовой части машины, то здесь изменения затронули заднюю подвеску. Новый Mohave остался без привычной для этой модели пневматики, и теперь здесь работает пружинная многрычажка.
Вместо ГУРа на Mohave поставили электроусилок. Он и компактнее, и надежнее, но главное — позволил реализовать внедрение ассистента для автоматического удержания машины в полосе. Полезный, надо заметить, водительский помощник: отпускаете руль, а машина, будто на автопилоте, продолжает движение заданным курсом. Причем, ее не начинает колбасить от одной линии разметки к другой, а она четко едет посередине полосы, послушно повторяя изгибы дороги.
Правда, через минуту-другую (зависит от того, насколько извилиста дорога) «второй пилот» потребует вашего участия. А чего вы хотели? Это всего лишь ассистент, который помогает, когда вы отвлеклись от дороги, а не полноценный «рулевой».
Автомобиль и сам остановится, когда перед ним возникнет препятствие, и сам поедет, когда, например, впереди стоящая на светофоре машина тронется с места.
Кто за «плюшками» последний?
Вообще, новый KIA Mohave от души напичкан всевозможными «плюшками». Тут тебе не просто адаптивный, а интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, когда вы можете сесть в водительском кресле в позу лотоса, и вообще не касаться педалей газа и тормоза.
Ну а уж про такие опции, как камеры кругового обзора, системы контроля слепых зон и предотвращения столкновения и говорить смешно. Этого добра в новинке в изобилии. Тем боле, что производителю не пришлось изобретать велосипед: все ассистенты и системы безопасности уже опробованы на моделях Seltos, Sorento, K5.
Лесными тропами
Словосочетание «вывезли в лес в багажнике» звучит устрашающе. Но в случае с Mohave эта фраза обретает вполне миролюбивый оттенок, так как уже в базовой комплектации в полу багажника спрятаны сидушки третьего ряда. Производитель утверждает, что это полноценные места для взрослых людей. Ну не знаю: кто бы мне что ни говорил, но даже в таком большом авто эти кресла исключительно для детей, потому как взрослому человеку сидеть в багажнике не удобно.
«Удлинитель» передач
Mohave весьма неплохо рвет с места, и пока стрелка спидометра не коснется отметки в 50 км/ч, тебя реально вжимает в сиденье. Но затем прыть теряется и разгон, даже с учетом вдавленной в пол педали газа, более чем плавный.
Хотя немного улучшает динамику перевод «крутилки» системы Drive Mode Select в положение Sport. Передачи становятся более длинными, и машина прямо-таки оживает! При этом, из ее недр начинает доноситься басовитое рычание… V-образной бензиновой «восьмерки»! Оказывается, в спортивном режиме мультимедийная система отправляет в колонки звук спортивного движка. И звучит это насколько реалистично, настолько и комично.
Получаешь ли удовольствие от пребывания за рулем KIA Mohave? Однозначно! Несмотря на то, что мы имеем дело с рамным автомобилем, он отменно держится на дороге. При резких перестроениях или «лосинном тесте» эффекта раскачки нет, и в этом смысле Mohave приятно удивил. К тормозам вопросов тоже не возникло — педаль «стоп-крана» хорошо дозируется, да и в целом машина прекрасно оттормаживается, заставляя сидящих в ней повиснуть на ремнях.
Не ударить в грязь лицом
На асфальте претензий к автомобилю не возникло никаких. Даже расход топлива в 12 литров при очень активной езде по сочинским серпантинам и горам считаю превосходным результатом. Ну а каков Mohave вне дорог?
С ухабистой грунтовкой подвеска справляется на ура. Едешь по «стиральной доске», но в салоне ни малейшего дискомфорта. Въезжаем на грязевой участок с резким подъемом, смотрим, на что способен автомобиль. Ведет себя очень неплохо, но иногда кажется, что передний мост включается не так быстро, как хотелось. Такое чувство, будто секунду-другую задние колеса шлифуют поверхность впустую, после чего подрубается передок и авто начинает ползти дальше.
… А подводя итоги первого знакомства с этим KIA Mohave можно предположить, что в своем новом облике и с богатым внутренним миром корейский рамник вполне может побороться за симпатии покупателей. Комплектаций всего три: Luxe за 3,1 млн., Prestige за 3,26 млн. и Premium за 3,56 млн.
Занудствовать на предмет того, чем они отличаются друг от друга не будем, но отметим, что предыдущий Mohave в полном фарше стоил ровно столько, сколько сейчас просят за обновленный Luxe. Впрочем, даже в самой скромной комплектации всевозможных опций и систем безопасности столько, что топовому предшественнику и не снилось.