Тест-драйв нового KIA Mohave: и в грязи, и в князи

Признаюсь, что для меня Mohave всегда был автомобилем для зажиточных пенсионеров: до невозможности скучный дизайн, простенький интерьер, ни малейшего намека на статусность его владельца. И, очевидно, я не одинок в подобном восприятии автомобиля, о чем свидетельствуют продажи: за прошлый год «мохавчиков» в России было реализовано меньше тысячи штук (887 единиц, если быть точным). Согласитесь: слезы, да и только.

Понятное дело, что в структуре продаж KIA эта модель скорее имиджевый, нежели коммерческий продукт, потому, наверное, в столь быстро меняющемся мире эволюция до Mohave докатилась в последнюю очередь. Но все же докатилась.

Автомобиль реально посвежел. Да, ему оставили старый «скелет», но на него надели молодое брутальное «тело». Мускулистое «лицо» выглядит по-настоящему агрессивно — во многом благодаря необычному дизайну фар. Если посмотреть на Mohave в профиль, то здесь без радикальных перемен. Разве что пластиковый обвес стал более раздутым, что визуально добавило корейцу ширины.