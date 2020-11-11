Технологии будущего уже сегодня: тестируем KIA K5 на ЦКАД-3

Если KIA K5 продается уже несколько месяцев, то запуск ЦКАД-3 состоялся только 11 ноября. Трасса совсем новая, а потому именно с нее и начнем представление героев нашего сегодняшнего видеосюжета.
Итак, ЦКАД-3 — скоростная дорога протяженностью 105,3 км — проходит от Солнечногорского до Ногинского района Подмосковья. Магистраль отвечает требованиям высшей технической категории 1А: предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, разделительное бетонное ограждение, 4 развязки с радиальными трассами, 11 площадок для отдыха и 5 мостовых переходов для диких животных — так называемых экодуков.
Поскольку на трассе нет светофоров, перекрестков, пешеходных переходов и других «отвлекающих» факторов, добраться по ней с северо-запада до востока региона можно всего за 45 минут. Экономии в пути способствует также увеличение скоростного режима (до 110 км/ч для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков) и система безбарьерной взимания платы «Свободный поток».
Технология «Свободный поток» или Free-flow — абсолютное новшество для российских «платников». Больше не нужно притормаживать или останавливаться в пунктах взимания платы: средства спишутся со счета автоматически даже в том случае, если водитель не имеет транспондер. Как такое возможно? Все благодаря камерам, датчикам и антеннам, установленным на П-образных опорах, которых на новом участке «кольца» три.
Для тех, кто передвигается по платным дорогам без транспондера T-pass, предусмотрена система расчета по госномеру. Это — ключевое отличие российского «Свободного потока» от аналогичных зарубежных технологий. Чтобы расплатиться за проезд, необходимо заранее приобрести электронный билет, указав некоторые данные — в частности, категорию и госномер автомобиля, дату и время поездки, предполагаемый маршрут, контактные данные клиента. Но тут важно помнить, что стоимость проезда будет без каких-либо скидок.
Если так случилось и вы заехали на ЦКАД-3 и без транспондера, и без электронного билета, то нужно в течение первых пяти дней погасить задолженность. Только в этом случае штраф выписан не будет. Уточнить сумму долга можно там же, где и оформить «проездной»: на сайте компании «Автодор — Платные Дороги», в мобильном приложении «Автодор» (возрастное ограничение 3+), терминале Элекснет или в Центре поддержки и обслуживания пользователей.
Экономия времени — не единственное преимущество ЦКАД-3 перед бесплатными альтернативами: А-107 (Малая бетонка) и МКАД. Ввиду того, что на «кольце» не нужно притормаживать и снова разгоняться, уменьшается расход топлива. Кроме того, новая трасса может похвастать безупречным дорожным покрытием, а это — и настоящее удовольствие от поездки, и забота о подвеске автомобиля.
Для повседневной жизни качественный асфальт — безусловный плюс, но мы, выехав на ЦКАД-3, даже немного расстроились. На дороге нет ни одной крошечной ямки, грубого стыка, какой-либо другой неровности. А как в таких условиях протестировать работу подвески новой KIA K5 — нашего второго главного героя?
Именно по этой причине в видеообзоре фастбэка нет ни одного слова о ходовой. Однако мы все же ее протестировали, когда возвращались с ЦКАД-3 по другим, менее приятным трассам. KIA K5, как и положено автомобилю со спортивным характером, жестоковат. Перед лежачими полицейскими или иными неровностями приходится тормозить чуть ли ни в ноль. Зато машина уверенно держит траекторию, не кренится, не валится в поворотах.
KIA K5, ориентированный на российский рынок, предлагается в двух модификациях с 2- и 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 150 и 194 л. с., которым ассистируют шести- и восьмиступенчатые «автоматы». Комплектаций при этом — целых семь. Приобрести автомобиль в базовом исполнении можно, заплатив от 1 509 900 рублей, в топовом — от 2 219 900. Эти прайсы действительны, если воспользоваться фирменной программой кредитования.
Отдельно хотелось бы отменить огромное количество всевозможных электронных ассистентов, которыми располагает KIA K5. Интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, ассистент движения в полосе, круговой обзор с мониторингом слепых зон, управление дальним светом, контроль внимания водителя и многие другие опции, повышающие уровень безопасности в поездке.
…Будущее уже наступило, в чем убеждаешься, глядя на такие автомобили, как KIA K5, и на такие дороги, как ЦКАД-3. А если не верите, то посмотрите наш видеообзор, охвативший не только свежий автомобиль, но и совершенно новую скоростную дорогу.