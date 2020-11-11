Технологии будущего уже сегодня: тестируем KIA K5 на ЦКАД-3

Если KIA K5 продается уже несколько месяцев, то запуск ЦКАД-3 состоялся только 11 ноября. Трасса совсем новая, а потому именно с нее и начнем представление героев нашего сегодняшнего видеосюжета.

Итак, ЦКАД-3 — скоростная дорога протяженностью 105,3 км — проходит от Солнечногорского до Ногинского района Подмосковья. Магистраль отвечает требованиям высшей технической категории 1А: предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, разделительное бетонное ограждение, 4 развязки с радиальными трассами, 11 площадок для отдыха и 5 мостовых переходов для диких животных — так называемых экодуков.

Поскольку на трассе нет светофоров, перекрестков, пешеходных переходов и других «отвлекающих» факторов, добраться по ней с северо-запада до востока региона можно всего за 45 минут. Экономии в пути способствует также увеличение скоростного режима (до 110 км/ч для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков) и система безбарьерной взимания платы «Свободный поток».