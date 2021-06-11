На кого в дороге чаще всего ругаются водители

Фото из открытых источников
Один из известных автомобильных интернет-порталов провел опрос среди российских водителей, в результате чего выяснилось, что 89% автолюбителей сквернословят за рулем. При этом, только 11% опрошенных рассказали, что сохраняют спокойствие на дороге и не злоупотребляют ненормативной лексикой.

69% опрошенных, то есть, абсолютное большинство, поведали, что ругаются за рулем на других водителей. Треть опрошенных отметили, что больше всего на дороге их раздражает поведение водителей такси и автобусов.

В 29% случаев «рулевые» не сдерживаются в адрес пешеходов, а каждый четвертый поминает плохими словами дорожные службы. А на водителей большегрузов и фур злятся 15% респондентов.

Что касается двухколесных соседей по потоку, то мотоциклистами недовольны 19% водителей, а 16% раздражают велосипедисты.

Интересно, что на этом фоне, в адрес работников полиции недовольство высказывает лишь 13% водителей.

вред здоровью, дорога, ГИБДД
11 июня 2021
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