На кого в дороге чаще всего ругаются водители

69% опрошенных, то есть, абсолютное большинство, поведали, что ругаются за рулем на других водителей. Треть опрошенных отметили, что больше всего на дороге их раздражает поведение водителей такси и автобусов.

В 29% случаев «рулевые» не сдерживаются в адрес пешеходов, а каждый четвертый поминает плохими словами дорожные службы. А на водителей большегрузов и фур злятся 15% респондентов.

Что касается двухколесных соседей по потоку, то мотоциклистами недовольны 19% водителей, а 16% раздражают велосипедисты.

Интересно, что на этом фоне, в адрес работников полиции недовольство высказывает лишь 13% водителей.