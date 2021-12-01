5 причин, почему гудит редуктор автомобиля, и чем это крайне опасно

Обычно редуктор гудит, когда зубья его главной пары износились. Такая проблема требует срочного внимания, потому как ремонтировать узел сложно и дорого. Но и тут не все просто. Похожие звуки могут издавать и другие узлы трансмиссии: подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже очень грязные защитные щитки тормозных механизмов.
Понять, что «шумит» именно редуктор, помогут появляющиеся в разных режимах движения симптомы. Например, о неисправностях расскажут звуки, возникающие, когда водитель нажимает газ, а когда он отпускает педаль, они пропадает. Обычно подобные симптомы указывают именно на износ зубьев главной пары редуктора.
«Троллейбусный» вой при торможении двигателем даст понять, что ослаблена гайка хвостовика. А еще вместе с воем может появиться течь сальника.
Проблемы с подшипниками проявляют себя в виде жужжания, постоянно возникающего на малых скоростях. А при трогании с места можно услышать хруст или треск. Износ ступиц проявляется похожими симптомами. Сначала на малых скоростях слышны скрипы, а при наборе скорости они перерастают в вой.
А посторонние звуки, появляющиеся после ремонта редуктора, значат, что горе-мастера неправильно отрегулировали положение хвостовика относительно ведомой шестерни. В этом случае нужно ехать в сервис и устраивать скандал. Ремонтники явно напортачили и исправлять ошибки должны за свой счет.
Бывает и так, что редуктор начинает гудеть из-за низкого уровня масла. Звук усиливается по мере набора скорости и не утихает при разгоне, торможении двигателем и движении накатом. В этом случае хорошо видны потеки смазки на хвостовике, из-под крышки, пробки или на «чулках» полуосей, а уровень лубриканта в редукторе оказывается намного ниже уровня заливного отверстия.