5 причин, почему гудит редуктор автомобиля, и чем это крайне опасно

Обычно редуктор гудит, когда зубья его главной пары износились. Такая проблема требует срочного внимания, потому как ремонтировать узел сложно и дорого. Но и тут не все просто. Похожие звуки могут издавать и другие узлы трансмиссии: подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже очень грязные защитные щитки тормозных механизмов.

Понять, что «шумит» именно редуктор, помогут появляющиеся в разных режимах движения симптомы. Например, о неисправностях расскажут звуки, возникающие, когда водитель нажимает газ, а когда он отпускает педаль, они пропадает. Обычно подобные симптомы указывают именно на износ зубьев главной пары редуктора.

«Троллейбусный» вой при торможении двигателем даст понять, что ослаблена гайка хвостовика. А еще вместе с воем может появиться течь сальника.