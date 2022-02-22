АВТОВАЗ готовится к антироссийским санкциям из-за Украины

— Конечно, мы постоянно изучаем тему альтернатив, если будут введены санкции, — заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор журналистам. Кроме того, он сообщил, что и в текущих геополических условиях компания намерена полностью выполнить свои обязательства как по локализации производства, так и перед регионами России, где действуют ее предприятия.

Свое заявление Мор сделал в ходе церемонии запуска серийного производства обновленной LADA Vesta. Первым таким автомобилем, сошедшим со сборочного конвейера предприятия АВТОВАЗа в Ижевске, стал кросс-универсал LADA Vesta SW Cross. Напомним, что АВТОВАЗ выпускает несколько моделей LADA и Renault на своих заводах в Тольятти и Ижевске. С конца 2021 года 100% акций АВТОВАЗ принадлежат российской ООО «Лада Авто Холдинг». В свою очередь, 32% акций этой структуры принадлежат «Ростеху», а 68% — Renault Group.